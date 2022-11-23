Ханс-Дитер Флик признался, почему Германия проиграла Японии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал неудачу в матче против Японии (1:2) на чемпионате мира 2022.

«Мы не смогли реализовать много моментов в первом тайме. У наших игроков были индивидуальные ошибки, которые нельзя допускать.

Япония быстро переходила из защиты атаку, что создавало нам проблемы. Эффективность реализации была выше у Япония, и они забили на один гол больше, чем мы. Заменами мы хотели добавить свежей энергии команде, но результата это не дало.

Мы смотрим вперед с надеждой. Еще будут разыграны 6 очков в двух матчах, и мы будем работать, чтобы их взять».