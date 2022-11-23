Чемпионат мира23 ноября 2022, 17:15 |
8988
0
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
23 ноября 2022, 17:15 |
8988
0
В среду, 23 ноября в Дохе прошел матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Япония сенсационно победила 2:1.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Составы команд:
Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хаверц
Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо, Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо, Ито, Камада, Танака, Маэда
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 – Гюндоган, 33-я минута (с пенальти):
1:1 – Доан, 75-я минута:
1:2 – Асано, 83-я минута:
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Япония).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Япония).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2022, 12:20 5
Неожиданный вариант для Криштиану
Футбол | 22 ноября 2022, 23:29 2
«Ньюкасл» готов подписать звездного португальца
Футбол | 23.11.2022, 08:07
Футбол | 23.11.2022, 17:09
Футбол | 23.11.2022, 07:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2022, 16:02 24
21.11.2022, 18:23 3
21.11.2022, 17:55 5
21.11.2022, 18:59 6
Футбол
21.11.2022, 19:35 2
22.11.2022, 11:00 29
22.11.2022, 13:11 3