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Чемпионат мира
Германия
23.11.2022, FT 1 : 2
Япония
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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 17:15 |
8988
0

Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

23 ноября 2022, 17:15 |
8988
0
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября в Дохе прошел матч первого тура ЧМ-2022 Германия – Япония. Япония сенсационно победила 2:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Германия: Нойер, Рюдигер, Даум, Зюле, Шлоттербек, Киммих, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хаверц

Япония: Гонда, Итакура, Нагатомо, Сакаи, Йосида, Эндо, Кубо, Ито, Камада, Танака, Маэда

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Гюндоган, 33-я минута (с пенальти):

1:1 – Доан, 75-я минута:

1:2 – Асано, 83-я минута:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Япония).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рицу Доан (Япония).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Илкай Гюндоган (Германия).
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Источник Sport.ua
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