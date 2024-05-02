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  4. Челси нацелился на ключевого игрока Эвертона
Англия
02 мая 2024, 23:19 |
658
0

Челси нацелился на ключевого игрока Эвертона

Джордан Пикфорд может перебраться в Лондон

02 мая 2024, 23:19 |
658
0
Челси нацелился на ключевого игрока Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

«Челси» планирует во время летнего трансферного окна усилить вратарскую позицию. По информации британских СМИ, рассматривается кандидатура голкипера «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда.

В «Челси» надеются, что проблемы «Эвертона» с финансами упростят переговоры по поводу 30-летнего вратаря, особенно если смена владельцев клуба не состоится

Стоимость Пикфорда сейчас оценивается в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол и 13 раз отстоял «на ноль».

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Джордан Пикфорд Эвертон Челси трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: talkSPORT
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