Челси нацелился на ключевого игрока Эвертона

«Челси» планирует во время летнего трансферного окна усилить вратарскую позицию. По информации британских СМИ, рассматривается кандидатура голкипера «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда.

В «Челси» надеются, что проблемы «Эвертона» с финансами упростят переговоры по поводу 30-летнего вратаря, особенно если смена владельцев клуба не состоится

Стоимость Пикфорда сейчас оценивается в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, в которых пропустил 51 гол и 13 раз отстоял «на ноль».