Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 мая в 18:00 матч 27-го тура УПЛ
В понедельник, 6 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Минай».
Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 27-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.
«Минай» занимает 15-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 18 очков.
Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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