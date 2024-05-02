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Чемпионат Украины
Верес
06.05.2024 18:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 22:47 |
73
0

Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 мая в 18:00 матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 22:47 |
73
0
Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В понедельник, 6 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Минай».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 27-го тура «Верес» занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

«Минай» занимает 15-ю строчку, сыграв 26 матчей и набрав 18 очков.

Верес – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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