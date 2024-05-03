«Байер» сделал очень серьезную заявку на выход в финал Лиги Европы. Свежеиспеченные чемпионы Германии в первом матче полуфинала на «Стадио Олимпико» обыграли «Рому» со счетом 2:0 и продлили свою беспроигрышную серию.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Рома – Байер – 0:2

Голы: Виртц 28, Андрих 73

«Рома»: Свилар, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Карсдорп (Анхелиньо 62), Пеллегрини, Паредес (Бальданци 79), Кристанте, Эль-Шаарави, Лукаку (Азмун 79), Дибала (Абрахам 90+1)

«Байер»: Коварж, Инкапье, Та, Тапсоба, Адли (Телла 77), Фримпонг (Паласиос 88), Гримальдо (Коссуну 90+3), Джака, Андрих, Станишич, Виртц (Хофманн 77)

Предупреждения: Та (16), Пеллегрини (30), Спинаццола (74), Джака (74), Андрих (76), Кристанте (77)

Ответный матч состоится в Германии в следующий четверг, 9 мая.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Виртц, 28-я минута

0:2 – Андрих, 73-я минута: