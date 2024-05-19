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  4. Интер Майами вырвал победу на 90+4 минуте, Кривцов вышел на замену
Major League Soccer
19 мая 2024, 05:15 | Обновлено 19 мая 2024, 05:34
317
1

Интер Майами вырвал победу на 90+4 минуте, Кривцов вышел на замену

Голевой пас отдал Серхио Бускетс

19 мая 2024, 05:15 | Обновлено 19 мая 2024, 05:34
317
1
Интер Майами вырвал победу на 90+4 минуте, Кривцов вышел на замену
Интер Майами

Состоялся поединок 14 тура чемпионата MLS в предстоящей конференции, в котором играли «Интер Майами» и «Ди Си Юнайтед». Игра закончилась победой «цапель» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Леонардо Кампана на 90+4 минуте, ассистировал ему Серхио Бускетс. Звездные экс-игроки «Барселоны» Месси, Суарес и Альба вышли в основе, но результативными действиями не отличились.

Украинец Сергей Кривцов начал матч в запасе, но появился на поле на 66 минуте, заменив Николаса Фрейре.

После победы «Интер Майами» находится на первом месте в таблице, опережая на одно очко клуб «Цинцинатти», у которого на одну игру меньше.

MLS. 14 тур

Интер Майами – Цинциннати – 1:0

Гол: Кампана, 90+4

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Интер Майами Сергей Кривцов Ди Си Юнайтед Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Луис Суарес Major League Soccer (MLS) Леонардо Кампана видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Остап не Вишня
Вот это Гоооооооооооооооль!  Браво, Кривцов
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