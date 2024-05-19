Интер Майами вырвал победу на 90+4 минуте, Кривцов вышел на замену

Состоялся поединок 14 тура чемпионата MLS в предстоящей конференции, в котором играли «Интер Майами» и «Ди Си Юнайтед». Игра закончилась победой «цапель» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Леонардо Кампана на 90+4 минуте, ассистировал ему Серхио Бускетс. Звездные экс-игроки «Барселоны» Месси, Суарес и Альба вышли в основе, но результативными действиями не отличились.

Украинец Сергей Кривцов начал матч в запасе, но появился на поле на 66 минуте, заменив Николаса Фрейре.

После победы «Интер Майами» находится на первом месте в таблице, опережая на одно очко клуб «Цинцинатти», у которого на одну игру меньше.

MLS. 14 тур

Интер Майами – Цинциннати – 1:0

Гол: Кампана, 90+4