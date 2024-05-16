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Чемпионат Англии
Челси
19.05.2024 18:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2024, 10:44 |
76
0

Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 18:00 матч чемпионата Англии

16 мая 2024, 10:44 |
76
0
Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Михаил Мудрик и Илья Забарный

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Борнмут
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Челси Борнмут Челси - Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Михаил Мудрик смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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