Англия16 мая 2024, 10:44 |
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Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 18:00 матч чемпионата Англии
16 мая 2024, 10:44 |
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Челси – БорнмутСмотреть трансляцию
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