В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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