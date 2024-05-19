Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсации не произошло. Манчестер Сити одолел Вест Хэм и выиграл титул АПЛ
Чемпионат Англии
Арсенал
19.05.2024 18:00 – FT 2 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 мая 2024, 20:05 | Обновлено 19 мая 2024, 20:18
2393
9

Сенсации не произошло. Манчестер Сити одолел Вест Хэм и выиграл титул АПЛ

Сезон чемпионата Англии завершен: Арсенал обыграл Эвертон, Челси выиграл у Борнмута

19 мая 2024, 20:05 | Обновлено 19 мая 2024, 20:18
2393
9
Сенсации не произошло. Манчестер Сити одолел Вест Хэм и выиграл титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялись матчи последнего 38-го тура тура Английской Премьер-лиги 2023/24. Все 10 поединкков стартовали в одно время – 18:00 по Киеву.

«Манчестер Сити» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» 3:1 и завоевал титул чемпионата Англии этого сезона. Подопечные Жузепа Гвардиолы набрали 91 очко.

«Арсенал» дома обыграл «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 59-й минуте. Коллектив Микеля Артеты набрал 89 пунктов по итогам кампании.

«Ливерпуль» на «Энфилде» в прощальном матче Юргена Клоппа одолел «Вулверхэмптон» 2:0.

«Челси» без Михаила Мудрика переиграл «Борнмут» 2:1 и гарантировал себе еврокубки, заняв итоговое 6-е место. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», провел весь поединок.

«Брентфорд» уступил «Ньюкаслу» 2:4. Егор Ярмолюк вышел на замену на 84-й.

АПЛ 2023/24. 38-й тур. 19 мая

Арсенал – Эвертон – 2:1
Голы: Томиясу, 43, Хаверц, 89 – Гуйе, 40

Бернли – Ноттингем Форест – 1:2
Голы: Каллен, 72 – Вуд, 2, 14

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:2
Голы: Далот, 73, Хойлунд, 88

Брентфорд – Ньюкасл – 2:4
Голы: Яннельт, 48, Висса, 70 – Барнс, 21, Мерфи, 36, Исак, 38, Гимараэш, 77

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 5:0
Голы: Матета, 9, 39, 63, Эзе, 54, 69

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Макаллистер, 34, Кванса, 40
Удаление: Семеду, 28

Лутон Таун – Фулхэм – 2:4
Голы: Моррис, 45+1 (пен.), Даути, 55 – Траоре, 43, Хименес, 45+3, 49, Уилсон, 68

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1
Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 – Кудус, 42

Челси – Борнмут – 2:1
Голы: Кайседо, 17, Стерлинг, 48 – Бадиашиле, 49 (автогол)

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3
Голы: Кулусевски, 14, 65, Порро, 59

По теме:
ВИДЕО. Игрок Челси забил гол с центра поля в последнем туре АПЛ 2023/24
Легендарный игрок Арсенала объяснил, почему рад переходу Мудрика в Челси
Кто из украинцев сыграет в последнем туре АПЛ 2023/24? Стартовые составы
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 19 мая 2024, 01:21 7
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
Бокс | 19 мая 2024, 02:27 8
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!

Происходит супербой за абсолют

Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона
Футбол | 19.05.2024, 19:01
Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона
Один украинец не попал в старт. Стали известны составы на Валенсия – Жирона
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
Бокс | 19.05.2024, 08:19
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 14:06
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Не жуйте соплі. МС - сильніша в АПЛ - це все. І головне, що це справедливо.
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
У вас страница сломалась
Ответить
+1
ZvychainyiFanat
Яка ж зараз атмосфера на Енфілді! Жити треба так, щоб з тобою прощалися як з Клоппом фанати Ліверпуля. Справжня легенда, You’ll never walk alone, Юргене
Ответить
0
PUMA
Ливерпуль» на «Энфилде» в прощальном матче Юргена Клоппа одолел «Вулверхэмптон» 2:1. Исправьте счёт 2-0
Ответить
0
Falko
Був шанс на інтригу. Арсенал і Вест Гем забили практично одночасно, і ставало 2:1 у Лондоні та 3:2 в Манчестері. Ще один гол - і 3:3 ) Але... Гаверцу ВАР гол зарахував, а Соучеку відмовив (
Ответить
-1
Остап не Вишня
Манчестер Сити и Шахтёр - найнай!!!
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 2
Бокс
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
18.05.2024, 19:29 11
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
19.05.2024, 06:15 14
Бокс
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 5
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
18.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
18.05.2024, 15:23
Футбол
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
19.05.2024, 00:01 2
Бокс
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
18.05.2024, 00:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем