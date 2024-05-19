Сенсации не произошло. Манчестер Сити одолел Вест Хэм и выиграл титул АПЛ

19 мая состоялись матчи последнего 38-го тура тура Английской Премьер-лиги 2023/24. Все 10 поединкков стартовали в одно время – 18:00 по Киеву.

«Манчестер Сити» на своем поле выиграл у «Вест Хэма» 3:1 и завоевал титул чемпионата Англии этого сезона. Подопечные Жузепа Гвардиолы набрали 91 очко.

«Арсенал» дома обыграл «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле на 59-й минуте. Коллектив Микеля Артеты набрал 89 пунктов по итогам кампании.

«Ливерпуль» на «Энфилде» в прощальном матче Юргена Клоппа одолел «Вулверхэмптон» 2:0.

«Челси» без Михаила Мудрика переиграл «Борнмут» 2:1 и гарантировал себе еврокубки, заняв итоговое 6-е место. Илья Забарный, который защищает цвета «вишен», провел весь поединок.

«Брентфорд» уступил «Ньюкаслу» 2:4. Егор Ярмолюк вышел на замену на 84-й.

АПЛ 2023/24. 38-й тур. 19 мая

Арсенал – Эвертон – 2:1

Голы: Томиясу, 43, Хаверц, 89 – Гуйе, 40

Бернли – Ноттингем Форест – 1:2

Голы: Каллен, 72 – Вуд, 2, 14

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Далот, 73, Хойлунд, 88

Брентфорд – Ньюкасл – 2:4

Голы: Яннельт, 48, Висса, 70 – Барнс, 21, Мерфи, 36, Исак, 38, Гимараэш, 77

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 5:0

Голы: Матета, 9, 39, 63, Эзе, 54, 69

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Макаллистер, 34, Кванса, 40

Удаление: Семеду, 28

Лутон Таун – Фулхэм – 2:4

Голы: Моррис, 45+1 (пен.), Даути, 55 – Траоре, 43, Хименес, 45+3, 49, Уилсон, 68

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1

Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 – Кудус, 42

Челси – Борнмут – 2:1

Голы: Кайседо, 17, Стерлинг, 48 – Бадиашиле, 49 (автогол)

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Голы: Кулусевски, 14, 65, Порро, 59