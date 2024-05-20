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Челси
19.05.2024 18:00 – FT 2 : 1
Борнмут
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Англия
20 мая 2024, 04:16 |
34
0

Челси – Борнмут – 2:1. Точный удар Кайседо с центра поля. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 38-го тура АПЛ

20 мая 2024, 04:16 |
34
0
Челси – Борнмут – 2:1. Точный удар Кайседо с центра поля. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В 38-м туре АПЛ «Челси» принимал «Борнмут». Хозяева одержали минимальную победу благодаря голам Кайседо и Стерлинга. Особенно красивым вышел гол от эквадорца. Хавбек «синих» подловил голкипера гостей на неудачном выходе из ворот и забил гол с центра поля.

За «Борнмут» в стартовом составе вышел Илья Забарный. Украинец получил посредственную оценку за эту встречу.

«Челси» показывал нестабильные результаты практически весь сезон, но успешный конец чемпионата позволил команде финишировать на шестом месте.

АПЛ. 38-й тур. 19 мая.

Челси – Борнмут – 2:1

Голы: Кайседо, 17, Стерлинг, 48 – Бадиашиле, 49 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

49’
ГОЛ ! Автогол забил Бенуа Бадьяшиль (Челси).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
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Мойсес Кайседо Челси Борнмут Челси - Борнмут Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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