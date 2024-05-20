Челси – Борнмут – 2:1. Точный удар Кайседо с центра поля. Видео голов
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В 38-м туре АПЛ «Челси» принимал «Борнмут». Хозяева одержали минимальную победу благодаря голам Кайседо и Стерлинга. Особенно красивым вышел гол от эквадорца. Хавбек «синих» подловил голкипера гостей на неудачном выходе из ворот и забил гол с центра поля.
За «Борнмут» в стартовом составе вышел Илья Забарный. Украинец получил посредственную оценку за эту встречу.
«Челси» показывал нестабильные результаты практически весь сезон, но успешный конец чемпионата позволил команде финишировать на шестом месте.
АПЛ. 38-й тур. 19 мая.
Челси – Борнмут – 2:1
Голы: Кайседо, 17, Стерлинг, 48 – Бадиашиле, 49 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
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