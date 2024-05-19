19 мая на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Челси

Команда после провального прошлого сезона должна была показать серьезное отвоевывание позиций в нынешнем. Очевидно, что, приглашая Почеттино и тратя новые сотни миллионов на новичков летом, Боули и компания ждали возвращение в топ-4 АПЛ, тем более что не было нагрузки еврокубками. Вместо этого синие долгое время, по большому счету, разочаровывали - кроме невероятного летнего новичка, Палмера, которого уже вовсю сравнивают с легендарным Фрэнки Лампардом. А попытки исправить все в кубках в итоге оборачивались обидными и, пожалуй, несправедливыми поражениями от Ливерпуля и Манчестер Сити. Но нужно признать, что концовку пенсионеры проводят на долгожданном подъеме. Хотя с Ноттингем Форест Мудрик и компания выиграли не без приключений, 3:2. А потом были и 2:1 с Брайтоном, на фоне травмы Михаила. Теперь гранд единолично идет шестым!

Борнмут

Клуб год назад сохранил прописку в Премьер-Лиги, что была добыта при Паркере. На фоне неудач на старте 2022/2023 Скотт был уволен, и его сменил О'Нил, довольно уверенно справился с задачей. Но все равно летом в проект пригласили Ираолу. Для Андони это первый опыт работы за границей, но он справился, и не зря баска назвали в числе номинантов на звание лучшего менеджера АПЛ. Да, вишенки тяжело стартовали и так и остались нестабильными. Но все-таки у них были отличные отрезки, и в целом они заметно прибавили в плане общих результатов. Но в мае Забарный и компания, похоже, уже не находят мотивации выкладываться всерьез. Они проиграли не только 0:3 Арсеналу, но и, дома, 1:2 Брентфорду.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне синие дважды обыграли новичка. Но в сентябре была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что пенсионерам нужна победа, причем желательно уверенная, чтобы не рисковать осечкой в концовке. Ставим на синих при форе -1 гол(коэффициент - 1,68).