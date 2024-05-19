СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая

В воскресенье, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Днепр-1 – Шахтер

4.80 – 4.00 – 1.72

18:00 Манчестер Сити – Вест Хэм

1.09 – 12.00 – 26.00

20:00 Валенсия – Жирона

3.15 – 3.60 – 2.26

КИБЕРСПОРТ

11:00 Falcons – Team Spirit

1.78 – 2.04

21:30 Астралис – BIG

1.22 – 4.32