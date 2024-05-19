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19 мая 2024, 09:48 |
47
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 мая 2024, 09:48 |
47
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Днепр-1 – Шахтер

Ggbet 4.80 – 4.00 – 1.72

18:00 Манчестер Сити – Вест Хэм

Ggbet 1.09 – 12.00 – 26.00

20:00 Валенсия – Жирона

Ggbet 3.15 – 3.60 – 2.26

КИБЕРСПОРТ

11:00 Falcons – Team Spirit

Ggbet 1.78 – 2.04

21:30 Астралис – BIG

Ggbet 1.22 – 4.32

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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