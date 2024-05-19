Другие новости19 мая 2024, 09:48 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
19 мая 2024, 09:48 |
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В воскресенье, 21 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Днепр-1 – Шахтер
18:00 Манчестер Сити – Вест Хэм
20:00 Валенсия – Жирона
КИБЕРСПОРТ
11:00 Falcons – Team Spirit
21:30 Астралис – BIG
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