19 мая на «Месталье» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Валенсия – Жирона

Валенсия

Команда после проигранного финала кубка-2022 получила в качестве нового тренера Гаттузо. Как и во многих других местах, Дженнаро досрочно и бесславно покинул пост, оставив прошлой зимой уже бывших подопечных в зоне вылета. Тогда его сменил Бараха, и экс-полузащитник лос чес сумел добиться результата и в статусе наставника. Прошлой весной он уверенно выиграл борьбу за выживание, в этом получилось выйти на финальный отрезок в статусе претендента на седьмое, еврокубковое место. Но в решающий момент проиграли и прямому конкуренту, Бетису, и Барселоне, и даже не мотивированному Алавесу. На таком фоне 0:0 с Райо Вальекано было прогрессом. Ну, а с Реал Сосьедад сыграли на выезде в четверг вечером - времени для отдыха было минимум.

Жирона

Клуб стал главным открытием этого сезона в испанском футболе. Кстати, это только четвертый год для ограниченного в возможностях проекта на уровне Примеры, более того, в нее вернулись в 2022-м, через плей-офф. А уже через несколько месяцев сыграют в Лиге чемпионов - кстати, УЕФА уже официально допустил будущего дебютанта к топ-турниру континента. Примечательно, что оформили окончательно такой успех Довбик и компания яркой победой 4:2 над Барселоной. Это даже позволило сместить статусного соседа со второй позиции. Но потом был выездной поединок с Алавесом, где упустили победу в концовке - хозяева закончили 2:2, а дальше уступили 0:1 Вильярреалу

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись победами со счетом 1:0 на своих полях. Тенденцию продолжили в нынешней темпораде: жиронцы выиграли 2:1 дома в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Но лос чес, такое впечатление, совсем бросили играть, так что ставим на проводящих лучший сезон в своей истории гостей при нулевой форе на их победу на Месталье (коэффициент - 1,78).