В воскресенье, 19 мая, состоится поединок 37 тура испанской Ла лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Жирона». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

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«Жирона» занимает третье место турнирной таблицы, на два очка опережая мадридский «Атлетико». В предыдущих двух встречах «бело-красные» не смогли победить, сыграв вничью с «Алавесом» (2:2) и уступив «Вильярреалу» (0:1). Бомбардирскую гонку Ла Лиги по-прежнему возглавляет украинский форвард каталонцев Артем Довбик, который на один мяч опережает Беллингема («Реал») и Серлота («Вильярреал»). «Валенсия» в завершающемся чемпионате уже не имеет турнирных задач. В прошлом туре «летучие мыши» проиграли «Реал Сосьедаду» и потеряли шансы зацепиться за еврокубковую зону.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.