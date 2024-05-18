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Валенсия
19.05.2024 20:00 - : -
Жирона
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Испания
18 мая 2024, 23:44 | Обновлено 18 мая 2024, 23:45
156
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Валенсия – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 37 тура испанской Ла Лиги

18 мая 2024, 23:44 | Обновлено 18 мая 2024, 23:45
156
0
Валенсия – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 19 мая, состоится поединок 37 тура испанской Ла лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Жирона». Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Жирона» занимает третье место турнирной таблицы, на два очка опережая мадридский «Атлетико». В предыдущих двух встречах «бело-красные» не смогли победить, сыграв вничью с «Алавесом» (2:2) и уступив «Вильярреалу» (0:1). Бомбардирскую гонку Ла Лиги по-прежнему возглавляет украинский форвард каталонцев Артем Довбик, который на один мяч опережает Беллингема («Реал») и Серлота («Вильярреал»). «Валенсия» в завершающемся чемпионате уже не имеет турнирных задач. В прошлом туре «летучие мыши» проиграли «Реал Сосьедаду» и потеряли шансы зацепиться за еврокубковую зону.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Виктор Цыганков Артем Довбик текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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