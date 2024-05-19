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Чемпионат Испании
Валенсия
19.05.2024 20:00 – FT 1 : 3
Жирона
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 21:57 | Обновлено 19 мая 2024, 22:02
3005
8

Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию

Каталонцы не испытали проблем на выезде

19 мая 2024, 21:57 | Обновлено 19 мая 2024, 22:02
3005
8
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
ФК Жирона

В поединке 37 тура испанской Ла Лиги встретились «Валенсия» и «Жирона».

Отчет о матче ожидайте позже.

Ла Лига. 37 тур.

«Валенсия» – «Жирона» – 1:3

Голы: Пепелу (84, пенальти) – Савио (33), Довбик (58), Гасеровски (67, автогол)

Предупреждения: Фулькье (27), Коррея (92)

«Валенсия»: Мамардашвили – Гасеровски, Озкачар (Гая, 61), Фулькье (Коррея, 46) – Канос, Герра, Пепелу, Диего Лопес – Мари (Яремчук, 61), Дуро (Федерико, 46)

«Жирона»: Гассанига - Блинд, Давид Лопес, Э.Гарсия (Хуанпе, 69), Арнау - А.Гарсия, Эррера (Валери, 73) - Савио (Хастин, 73), Мартин, Цыганков (Порту, 69) - Довбик (Стуани, 79)

Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)

ВАЛЕНСИЯ – ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 8
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Viktor Shuper
щось мені здається Реал злив Луніна з подачі папи Карло. щоб у фіналі стояв Куртуа. інакше ту дічь в захисті Реалу дуже важко пояснити
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+4
Mac_Gyver
Бронза вже у кармані. Тепер Довбик повинен забити побільше Гранаді.
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+3
Viktor Shuper
якщо у фіналі ЛЧ не гратиме Лунін, то надіюсь Реал всере фінал. це буде максимально несправедливо, бо Куртуа в цій ЛЧ для Реалу нічого не зробив, на відміну від Луніна, який як мінімум затащив пару шалених матчів і витягнув Реал далі
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pol-55
Лунін підвів Довбика.
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expik2ua
Пичича вышла из чата 
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