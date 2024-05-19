Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Каталонцы не испытали проблем на выезде
В поединке 37 тура испанской Ла Лиги встретились «Валенсия» и «Жирона».
Отчет о матче ожидайте позже.
Ла Лига. 37 тур.
«Валенсия» – «Жирона» – 1:3
Голы: Пепелу (84, пенальти) – Савио (33), Довбик (58), Гасеровски (67, автогол)
Предупреждения: Фулькье (27), Коррея (92)
«Валенсия»: Мамардашвили – Гасеровски, Озкачар (Гая, 61), Фулькье (Коррея, 46) – Канос, Герра, Пепелу, Диего Лопес – Мари (Яремчук, 61), Дуро (Федерико, 46)
«Жирона»: Гассанига - Блинд, Давид Лопес, Э.Гарсия (Хуанпе, 69), Арнау - А.Гарсия, Эррера (Валери, 73) - Савио (Хастин, 73), Мартин, Цыганков (Порту, 69) - Довбик (Стуани, 79)
Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания)
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