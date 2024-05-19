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Валенсия
19.05.2024 20:00 – FT 1 : 3
Жирона
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Испания
19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 22:30
2923
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Валенсия – Жирона – 1:3. Как отметились Цыганков и Довбик. Видео голов

Смотрите видеообзрр матча 37-го тура Ла Лиги 2023/24

19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 22:30
2923
0
Валенсия – Жирона – 1:3. Как отметились Цыганков и Довбик. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Ла Лига. 37-й тур. 19 мая

Валенсия – Жирона – 1:3

Гол: Пепелу, 84 (пен.) – Савио, 33, Довбик, 58, Гасировски, 67 (автогол)

Видеообзор матча ожидается...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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