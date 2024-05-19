19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

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Поединок прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Ла Лига. 37-й тур. 19 мая

Валенсия – Жирона – 1:3

Гол: Пепелу, 84 (пен.) – Савио, 33, Довбик, 58, Гасировски, 67 (автогол)



Видеообзор матча ожидается...