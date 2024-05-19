Испания19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 22:30
2923
0
Валенсия – Жирона – 1:3. Как отметились Цыганков и Довбик. Видео голов
Смотрите видеообзрр матча 37-го тура Ла Лиги 2023/24
19 мая 2024, 20:29 | Обновлено 19 мая 2024, 22:30
2923
0
19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».
Ла Лига. 37-й тур. 19 мая
Валенсия – Жирона – 1:3
Гол: Пепелу, 84 (пен.) – Савио, 33, Довбик, 58, Гасировски, 67 (автогол)
Видеообзор матча ожидается...
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 мая 2024, 02:38 146
В саудовском Эр-Рияде прошло большое шоу бокса
Футбол | 19 мая 2024, 21:21 18
«Вильярреал» четырежды поразил ворота «Реала», которые защищает Андрей
Футбол | 19.05.2024, 21:01
Бокс | 19.05.2024, 01:21
Бокс | 19.05.2024, 07:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.05.2024, 03:43 27
19.05.2024, 00:01 2
18.05.2024, 00:42 9
19.05.2024, 06:15 14
18.05.2024, 06:55 1
18.05.2024, 10:00 1
18.05.2024, 15:23
19.05.2024, 07:25 1