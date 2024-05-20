Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем был заменен на 79-й минуте на Кристиана Стуани, а вместо Виктора на 68-й вышел Порту. Довбик в этом поединке забил гол, а Цыганков отдал ассист.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

«История, другое слово не приходит на ум. Эти игроки сделали это. Мы взяли третье место.

Я придерживался той игры, которую мы показали с «Вильярреалом». Мы вернулись. Мы обыграли «Барсу», «Атлетико»... Позитивных моментов много.



После того, как мы обыграли «Барсу» и вышли в Лигу чемпионов, перед нами стояла задача финишировать вторыми. Не получилось. Но мы показали далее отличный уровень. «Атлетико» мог догнать нас и занять третье место — это было бы жестоко.

Очень приятно привыкать к победам. Это молодые ребята, и у них есть надежда продолжать расти как футболисты. Мало кто сможет это... Приехать на «Месталью» и стать победителями.

Савио? Он обнял меня, потому что я требовал, чтобы он забил гол. У него особый, жестокий талант. Он невероятный игрок. Он должен совершенствоваться, но то, что он сделал в этом сезоне в 19 лет… Уникально. Он нуждается в совете и поддержке.

Довбик? Серлот забил четыре гола. Когда я заменил Артема, я сказал ему, что хотел выпустить Стуани, несмотря ни на что, посольку Кристиан заставил себя с усилием восстанавливаться. Я объяснил Артему ситуацию. Гранаде легко не будет. Будем искать возможности, чтобы Довбик забил, но это будет сложно», – сказал Мичел.

Видеообзор матча Валенсия – Жирона – 1:3