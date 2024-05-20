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Чемпионат Испании
Валенсия
19.05.2024 20:00 – FT 1 : 3
Жирона
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Испания
20 мая 2024, 00:19 | Обновлено 20 мая 2024, 00:45
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Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема

19 мая «Жирона» на выезде переиграла «Валенсию» со счетом 3:1

20 мая 2024, 00:19 | Обновлено 20 мая 2024, 00:45
1240
0
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем был заменен на 79-й минуте на Кристиана Стуани, а вместо Виктора на 68-й вышел Порту. Довбик в этом поединке забил гол, а Цыганков отдал ассист.

После завершения встречи главный тренер «Жироны» Мичел провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех своих подопечных:

«История, другое слово не приходит на ум. Эти игроки сделали это. Мы взяли третье место.

Я придерживался той игры, которую мы показали с «Вильярреалом». Мы вернулись. Мы обыграли «Барсу», «Атлетико»... Позитивных моментов много.

После того, как мы обыграли «Барсу» и вышли в Лигу чемпионов, перед нами стояла задача финишировать вторыми. Не получилось. Но мы показали далее отличный уровень. «Атлетико» мог догнать нас и занять третье место — это было бы жестоко.

Очень приятно привыкать к победам. Это молодые ребята, и у них есть надежда продолжать расти как футболисты. Мало кто сможет это... Приехать на «Месталью» и стать победителями.

Савио? Он обнял меня, потому что я требовал, чтобы он забил гол. У него особый, жестокий талант. Он невероятный игрок. Он должен совершенствоваться, но то, что он сделал в этом сезоне в 19 лет… Уникально. Он нуждается в совете и поддержке.

Довбик? Серлот забил четыре гола. Когда я заменил Артема, я сказал ему, что хотел выпустить Стуани, несмотря ни на что, посольку Кристиан заставил себя с усилием восстанавливаться. Я объяснил Артему ситуацию. Гранаде легко не будет. Будем искать возможности, чтобы Довбик забил, но это будет сложно», – сказал Мичел.

Видеообзор матча Валенсия – Жирона – 1:3

События матча

84’
ГОЛ ! С пенальти забил Пепелу (Валенсия).
67’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ярек Гасёровский (Валенсия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Жирона).
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Мичел (Мигель Анхель Санчес) пресс-конференция Артем Довбик Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Marca
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