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Испания
19 мая 2024, 22:56 |
1803
0

Обнародованы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Валенсия – Жирона

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу жиронцев, у Виктора – ассист, у Артема – гол

19 мая 2024, 22:56 |
1803
0
Обнародованы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Валенсия – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем был заменен на 79-й минуте на Кристиана Стуани, а вместо Виктора на 68-й вышел Порту.

Довбик в этом поединке забил гола, а Цыганков отдал ассист. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 7.3 баллов, а Цыганкову – 8.4.

Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 61-й вместо Альберто Мари. WhoScored поставил Яремчуку 5.8 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан Савио из «Жироны» – 8.6.

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Жирона – 1:3

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Жирона Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored оценки Артем Довбик Виктор Цыганков Роман Яремчук Савио Морейра
Даниил Агарков Источник: WhoScored
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