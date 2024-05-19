Обнародованы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Валенсия – Жирона
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу жиронцев, у Виктора – ассист, у Артема – гол
19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».
Украинские футболисты жиронцев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем был заменен на 79-й минуте на Кристиана Стуани, а вместо Виктора на 68-й вышел Порту.
Довбик в этом поединке забил гола, а Цыганков отдал ассист. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 7.3 баллов, а Цыганкову – 8.4.
Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 61-й вместо Альберто Мари. WhoScored поставил Яремчуку 5.8 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан Савио из «Жироны» – 8.6.
Оценки WhoScored за матч Валенсия – Жирона – 1:3
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