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Вильярреал
19.05.2024 20:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
19 мая 2024, 09:01 |
143
0

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 мая в 20:00 по Киеву

19 мая 2024, 09:01 |
143
0
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 мая на «Керамика» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда в прошлом сезоне забиралась на пятое место в Ла Лиге. Но после летней паузы достаточно быстро уволили Кике Сетьена, причем в причинах были названы не столько неудачи на старте новой Примеры, но и конфликты с футболистами. Но и потом ситуация не наладилась, и только после возвращение на тренерский пост Марселино позволило более-менее наладить ситуацию. Весной желтый субмарин сумел и вовсе выиграть большую часть поединков, закрепившись в верхней части турнирной таблицы. Но уже поздно - даже на седьмое место уже просто не успеть выбраться, разве что Бетис или Сосьедад совсем уж сдуются. Впрочем, Жирону в прошлом туре вышло обыграть, показав, что капитулировать досрочно подводники не намерены.

Реал (Мадрид)

Клуб сейчас думает только об одной дате: 1-го июня. Тогда на Уэмбли проведут финал Лиги чемпионов, и подопечные Карло Анчелотти с немалыми приключениями, часто не по игре, но пробились туда, последовательно выиграв в плей-офф у РБ Лейпциг, Манчестер Сити и Баварии. Благо, что к весне окончательно закончили возвращение себе титула в Примере, отпраздновав официально это в прошлое воскресенье, после победы над Гранадой. Сейчас галактикос не имеет в Ла Лиге турнирных задач, и играет в свое удовольствие, много экспериментируя. Но при этом даже в таких условиях добиваются успехов. Так, в прошлом туре, предвкушая празднование победы в Примере, разгромили смотревшийся весной бодро Алавес со счетом 5:0.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, выиграв у желтого субмарина в кубке, сливочные ухитрились проиграть сопернику дважды в рамках Примеры. Но в декабре королевский клуб смог взять убедительный реванш, разгромив гостей дома 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, хотя им ничего не нужно. Но они в отличной форме, да и хозяева наконец-то набрали форму. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,63).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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