Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

«Это был зрелищный матч, с ритмом, интенсивностью и балансом. От него мы получили то, что хотели: ритм, интенсивность и подготовку к следующему матчу.

Беспокоят ли пропущенные голы? Это был очень открытый матч. Это была игра, в которой нужно было сыграть хорошо, с атакующим футболом. Мы пропустили больше, чем нужно.

Гюлер? Чем ближе он к воротам, тем лучше. Он очень эффективен, он забил много голов с небольшого количества ударов. У него особый талант, и он может показать его ближе к воротам, чем вдали от них.

Лунин? Мне понравилась его игра. Он ничего не мог поделать с голами. Хорошо играл ногами. В голах нет его вины.

Милитао? И он, и Рюдигер пострадали. Он приближается к 100% форме, и у него есть две недели, чтобы прибыть в лучших условиях на финал.

Цель? Дело не в очках, они нам не нужны. Мы хотели провести хорошую игру, ритмичную и интенсивную. Мы хотели избежать проблем и травм, и получилось отлично.

Браим? Он провел очень хороший сезон, он нам очень помог. Он и Хоселу нам очень помогли, они забили голы. Сезон был очень хорошим, и мы готовы преуспеть в предстоящих двух матчах. Постараемся победить», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4