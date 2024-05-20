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  4. Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Чемпионат Испании
Вильярреал
19.05.2024 20:00 – FT 4 : 4
Реал Мадрид
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Испания
20 мая 2024, 00:54 | Обновлено 20 мая 2024, 00:56
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Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола

19 мая «сливочные» сыграли на выезде вничью с «желтой субмариной» со счетом 4:4

20 мая 2024, 00:54 | Обновлено 20 мая 2024, 00:56
444
0
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти прокомментировал успех своих подопечных:

«Это был зрелищный матч, с ритмом, интенсивностью и балансом. От него мы получили то, что хотели: ритм, интенсивность и подготовку к следующему матчу.

Беспокоят ли пропущенные голы? Это был очень открытый матч. Это была игра, в которой нужно было сыграть хорошо, с атакующим футболом. Мы пропустили больше, чем нужно.

Гюлер? Чем ближе он к воротам, тем лучше. Он очень эффективен, он забил много голов с небольшого количества ударов. У него особый талант, и он может показать его ближе к воротам, чем вдали от них.

Лунин? Мне понравилась его игра. Он ничего не мог поделать с голами. Хорошо играл ногами. В голах нет его вины.

Милитао? И он, и Рюдигер пострадали. Он приближается к 100% форме, и у него есть две недели, чтобы прибыть в лучших условиях на финал.

Цель? Дело не в очках, они нам не нужны. Мы хотели провести хорошую игру, ритмичную и интенсивную. Мы хотели избежать проблем и травм, и получилось отлично.

Браим? Он провел очень хороший сезон, он нам очень помог. Он и Хоселу нам очень помогли, они забили голы. Сезон был очень хорошим, и мы готовы преуспеть в предстоящих двух матчах. Постараемся победить», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
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Карло Анчелотти пресс-конференция Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал - Реал Андрей Лунин
Даниил Агарков Источник: Marca
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