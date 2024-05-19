19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

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Поединок прошел на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

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Ла Лига 2023/24. 37-й тур. 19 мая

Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 – Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Лукас Васкес, 40

Видеообзор матча ожидается...