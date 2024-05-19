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Вильярреал
19.05.2024 20:00 – FT 4 : 4
Реал Мадрид
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Испания
19 мая 2024, 21:07 | Обновлено 19 мая 2024, 22:09
4143
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Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ 2023/24

19 мая 2024, 21:07 | Обновлено 19 мая 2024, 22:09
4143
1
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

❗️ Видео голов и моментов матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2023/24. 37-й тур. 19 мая

Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 – Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Лукас Васкес, 40

Видеообзор матча ожидается...

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Вильярреал Реал Мадрид Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Александер Серлот Арда Гюлер Хоселу Лукас Васкес Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Лунін допоміг Довбику
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