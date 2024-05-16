Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 20:00 матч чемпионата Испании
В воскресенье, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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