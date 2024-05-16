В воскресенье, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ