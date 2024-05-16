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Чемпионат Испании
Вильярреал
19.05.2024 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 мая 2024, 11:57 | Обновлено 16 мая 2024, 12:05
55
0

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 20:00 матч чемпионата Испании

16 мая 2024, 11:57 | Обновлено 16 мая 2024, 12:05
55
0
Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вильярреал» и «Реал Мадрид».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вильярреал – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вильярреал Реал Мадрид смотреть онлайн Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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