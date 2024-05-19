Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Он был хорош. В пропущенных голах он не виноват»
Испания
19 мая 2024, 23:15 |
1339
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Он был хорош. В пропущенных голах он не виноват»

19 мая «Реал» сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом» со счетом 4:4

19 мая 2024, 23:15 |
1339
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Он был хорош. В пропущенных голах он не виноват»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой коротко прокомментировал игру Лунина:

«Нравится ли мне Лунин? Конечно, он был хорош. В пропущенных голах он не виноват», – сказал Карло.

По теме:
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала
Андрей Лунин Карло Анчелотти пресс-конференция Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-бек Милана, Боруссии Д и Арсенала объявил о завершении карьеры
Футбол | 19 мая 2024, 22:17 0
Экс-бек Милана, Боруссии Д и Арсенала объявил о завершении карьеры
Экс-бек Милана, Боруссии Д и Арсенала объявил о завершении карьеры

Менее чем через месяц Сократису Папастатопулосу исполнится 36 лет

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Бокс | 19 мая 2024, 06:15 14
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса

Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 19.05.2024, 16:50
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 12:42
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24
Футбол | 19.05.2024, 21:31
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
18.05.2024, 07:33 11
Футбол
Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика
Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика
18.05.2024, 07:12
Футбол
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
ФЬЮРИ: Если бы знал, попытался бы добить Усика. Все думали, что я побеждаю
19.05.2024, 04:22 7
Бокс
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
18.05.2024, 19:45 19
Футбол
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 5
Бокс
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
19.05.2024, 02:27 8
Бокс
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
18.05.2024, 06:31 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем