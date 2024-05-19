Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Он был хорош. В пропущенных голах он не виноват»
19 мая «Реал» сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом» со счетом 4:4
19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.
После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой коротко прокомментировал игру Лунина:
«Нравится ли мне Лунин? Конечно, он был хорош. В пропущенных голах он не виноват», – сказал Карло.
🗣 Ancelotti: "If I liked Lunin? Of course, he was good. The goals weren't his fault." pic.twitter.com/plL1gNbQTP— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 19, 2024
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