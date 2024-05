Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Он был хорош. В пропущенных голах он не виноват»

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой коротко прокомментировал игру Лунина:

«Нравится ли мне Лунин? Конечно, он был хорош. В пропущенных голах он не виноват», – сказал Карло.

🗣 Ancelotti: "If I liked Lunin? Of course, he was good. The goals weren't his fault." pic.twitter.com/plL1gNbQTP