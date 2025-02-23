Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 123). Поединок пройдет первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку пятисотника в Мексике.

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