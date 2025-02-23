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  4. Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 февраля 2025, 06:28 |
77
0

Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча отбора на турнире WTA 500 в Мериде

23 февраля 2025, 06:28 |
77
0
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

23 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против Леолии Жанжан (Франция, WTA 123). Поединок пройдет первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку пятисотника в Мексике.

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Юлия Стародубцева Леолия Жанжан WTA Мерида смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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