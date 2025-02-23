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Райо Вальекано
22.02.2025 17:15 – FT 0 : 1
Вильярреал
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Испания
23 февраля 2025, 04:53 |
13
0

Вильяреал в гостях разобрался с Райо Вальекано

«Желтая субмарина» все ближе к зоне Лиги чемпионов

23 февраля 2025, 04:53 |
13
0
Вильяреал в гостях разобрался с Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Вильярреалом».

Встречу принимал Кампо де Вальекас в Мадриде.

Хозяева поля уступили со счетом 0:1.

После этого матча «Райо» с 35 баллами остался 7-м, а «Вильярреал» с 44 очками занял 5-ю строчку.

Ла Лига. 25-й тур

Райо Вальекано – Вильярреал – 0:1

Гол: Перес, 66

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
42’
Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) получает красную карточку.
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Вильярреал Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Айосе Перес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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