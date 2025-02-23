22.02.2025 17:15 – FT 0 : 1
Испания23 февраля 2025, 04:53 |
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Вильяреал в гостях разобрался с Райо Вальекано
«Желтая субмарина» все ближе к зоне Лиги чемпионов
23 февраля 2025, 04:53 |
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В субботу, 22 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Вильярреалом».
Встречу принимал Кампо де Вальекас в Мадриде.
Хозяева поля уступили со счетом 0:1.
После этого матча «Райо» с 35 баллами остался 7-м, а «Вильярреал» с 44 очками занял 5-ю строчку.
Ла Лига. 25-й тур
Райо Вальекано – Вильярреал – 0:1
Гол: Перес, 66
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
42’
Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) получает красную карточку.
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