Вильяреал в гостях разобрался с Райо Вальекано

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Вильярреалом».

Встречу принимал Кампо де Вальекас в Мадриде.

Хозяева поля уступили со счетом 0:1.

После этого матча «Райо» с 35 баллами остался 7-м, а «Вильярреал» с 44 очками занял 5-ю строчку.

Ла Лига. 25-й тур

Райо Вальекано – Вильярреал – 0:1

Гол: Перес, 66

Видеообзор матча:

Фото матча: