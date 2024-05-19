Испания19 мая 2024, 23:06 |
2515
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ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала
«Реал» сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом» со счетом 4:4
19 мая 2024, 23:06 |
2515
3
19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.
Покер в ворота украинца оформил норвежский форвард Александер Серлот.
В объектив камер попали эмоции Лунина после 4 пропущенного мяча.
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала
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Комментарии 3
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Реал підосрав Довбику.
Підстава якась. Захист-прохідний двір. В жодному голі не винен.
Що з цього приводу думає Карло?
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