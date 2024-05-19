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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала
Испания
19 мая 2024, 23:06 |
2515
3

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала

«Реал» сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом» со счетом 4:4

19 мая 2024, 23:06 |
2515
3
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

Покер в ворота украинца оформил норвежский форвард Александер Серлот.

В объектив камер попали эмоции Лунина после 4 пропущенного мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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ortomir
Реал підосрав Довбику.
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+1
sd10061974
Підстава якась. Захист-прохідний двір. В жодному голі не винен.
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0
Boodya
Що з цього приводу думає Карло?
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0
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