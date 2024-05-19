19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

Покер в ворота украинца оформил норвежский форвард Александер Серлот.

В объектив камер попали эмоции Лунина после 4 пропущенного мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после покера Серлота в ворота Реала