Кристал Пэлас впервые выиграл 4 выездных матча АПЛ подряд на «ноль»

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл четыре выездных поединка АПЛ подряд, не пропустив ни одного гола.

22 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андерсон (автогол) и Муньоз.

Перед матчем с «Фулхэмом» «орлы» также одержали сухие выездные победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вест Хэмом» (2:0) и «Лестером» (2:0).

В этом сезоне Премьер-лиги «Кристал Пэлас» располагается на 13-м месте в турнирной таблице (8 побед, 9 ничьих, 9 поражений).

Crystal Palace have won four away league games in a row without conceding for the first time in their history.



◉ W 0-2 vs. Leicester

◉ W 0-2 vs. West Ham

◉ W 0-2 vs. Man Utd

◉ W 0-2 vs. Fulham



Another 2-0 victory on the road. 😃 pic.twitter.com/JFjr3QMu8F