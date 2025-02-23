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  4. Кристал Пэлас впервые выиграл 4 выездных матча АПЛ подряд на «ноль»
Англия
23 февраля 2025, 06:18 |
58
0

Кристал Пэлас впервые выиграл 4 выездных матча АПЛ подряд на «ноль»

Все четыре встречи завершились со счетом 2:0 в пользу «орлов»

23 февраля 2025, 06:18 |
58
0
Кристал Пэлас впервые выиграл 4 выездных матча АПЛ подряд на «ноль»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл четыре выездных поединка АПЛ подряд, не пропустив ни одного гола.

22 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андерсон (автогол) и Муньоз.

Перед матчем с «Фулхэмом» «орлы» также одержали сухие выездные победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Вест Хэмом» (2:0) и «Лестером» (2:0).

В этом сезоне Премьер-лиги «Кристал Пэлас» располагается на 13-м месте в турнирной таблице (8 побед, 9 ничьих, 9 поражений).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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