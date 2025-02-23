22.02.2025 17:00 – FT 0 : 2
Англия23 февраля 2025, 04:31 |
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Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Триумф орлов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги
23 февраля 2025, 04:31 |
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В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».
Встречу принимал Кревен Коттедж в Лондоне.
Хозяева поля уступили со счетом 0:2.
После этого матча «Фулхэм» с 39 баллами остался 10-м, а «Кристал Пэлас» с 33 очками занял 13-ю строчку.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Андерсон, 37 (автогол), Муньоз, 66
Видеообзор матча:
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Йоахим Андерсен (Фулхэм).
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