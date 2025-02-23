Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Триумф орлов. Видео голов и обзор матча

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».

Встречу принимал Кревен Коттедж в Лондоне.

Хозяева поля уступили со счетом 0:2.

После этого матча «Фулхэм» с 39 баллами остался 10-м, а «Кристал Пэлас» с 33 очками занял 13-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Андерсон, 37 (автогол), Муньоз, 66

Видеообзор матча: