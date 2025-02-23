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Чемпионат Англии
Фулхэм
22.02.2025 17:00 – FT 0 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 февраля 2025, 04:31 |
15
0

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Триумф орлов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 04:31 |
15
0
Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2. Триумф орлов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».

Встречу принимал Кревен Коттедж в Лондоне.

Хозяева поля уступили со счетом 0:2.

После этого матча «Фулхэм» с 39 баллами остался 10-м, а «Кристал Пэлас» с 33 очками занял 13-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Фулхэм – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Андерсон, 37 (автогол), Муньоз, 66

Видеообзор матча:

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Йоахим Андерсен (Фулхэм).
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Фулхэм Кристал Пэлас Английская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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