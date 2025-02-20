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Чемпионат Англии
Фулхэм
22.02.2025 17:00 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
20 февраля 2025, 21:33 |
22
0

Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 февраля в 17:00 по Киеву

20 февраля 2025, 21:33 |
22
0
Фулхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм

В субботу, 22 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» – «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Фулхэм

После поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Фулхэм» одержал две победы. Команда обыграла «Ньюкасл» (2:1), а в предыдущем туре победила «Ноттингем Форест» (2:1). Обе команды в турнирной таблице располагались выше «Фулхэма». Перед началом 26-го тура «Фулхэм» шел на девятом месте, имея в своем активе 39 очков. А вот дома команда играет не очень удачно. Из пяти предыдущих поединков «Фулхэм» выиграл всего один. Также были три ничьи и одно поражение.

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» после гостевой победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) дома проиграл «Эвертону» (1:2). Команда опустилась на 13 место, пропустив вперед «Тоттенхэм». В предыдущих пяти матчах у «Кристалл Пэлас» три победы и два поражения. «Кристал Пэлас» отлично играет в гостях. Из предыдущих пяти матчей команда выиграла четыре и один сыграла вничью. При этом три последних гостевых поединка «Кристал Пэлас» выиграл с одинаковым счетом 2:0.

Личные встречи

В матче первого круга «Фулхем» одержал победу со счетом 2:0. «Кристал Пэлас» не выигрывал у «Фулхэма» в шести поединках подряд.

«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Фулхэм» забивает в среднем по 1,54 гола за игру. Средняя результативность «Кристал Пэлас» в гостях составляет 1,42 гола за матч.

Возможные составы

  • «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Кастань, Басси, Андерсен, Берге, Лукич, Смит-Роу, Ивоби, Траоре, Хименес.
  • «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Геи, Лакруа, Ричардс, Дэвенни, Сарр, Митчелл, Муньос, Хьюз, Лерма, Матета.

Прогноз

«Фулхэм» и «Кристал Пэлас» примерно равны по классу. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
22 февраля 2025 -
17:00
Кристал Пэлас
Забьют обе команды 1,76 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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