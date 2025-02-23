Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удаление Забарного, Миколенко против Ман Юнайтед, шоу бокса в Эр-Рияде
Другие новости
23 февраля 2025, 06:00 |
81
0

Удаление Забарного, Миколенко против Ман Юнайтед, шоу бокса в Эр-Рияде

Главные новости за 23 февраля на Sport.ua

23 февраля 2025, 06:00 |
81
0
Удаление Забарного, Миколенко против Ман Юнайтед, шоу бокса в Эр-Рияде
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 февраля.

1A. Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма
Борнмут уступил на своем поле

1B. Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Вилланы переиграли пенсионеров со счетом 2:1: дубль у Марко, а два ассиста у Маркуса

2A. Сколько отыграл Зинченко? Арсенал потерпел фиаско в лондонском дерби
Вест Хэм наказал канониров: молотобойцы победили со счетом 1:0, Александр вышел на 56-й

2B. МЮ оформил камбэк в ярком матче с Эвертоном Миколенко
Команда Аморима отыгралась с 0:2

3A. Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец
Житомирская команда с победы начала вторую часть сезона

3B. Григорчук начал с победы. ЛНЗ минимально одолел Рух
Черкасский клуб благодаря минимальной победе прервал безвыигрышную серию из пяти поединков

3C. Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Команда Вернидуба давно не пропускала аж трижды в чемпионате

4A. Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны
Атлетико обыграл аутсайдера Валенсию

4B. Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом
Сине-гранатовые победили со счетом 2:0 и сохранили лидерство в Ла Лиге

4C. Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А
Нерадзурри одолели грифонов со счетом 1:0, единственный гол забил Лаутаро Мартинес

5A. Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна

5B. Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Цапли с 23-й минуты играли в меньшинстве против Нью-Йорк Сити, но сумели взять очко (2:2)

5C. Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа
Команда остается на дне таблицы

6A. Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей
Черно-желтые разгромили Унион Берлин со счетом 6:0 в 23-м туре Бундеслиги 2024/25

6B. Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут
Байер продолжает гонку за титул Бундеслиги

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда
Погорелый перебрался в львовскую команду

7B. Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме
Тренерский штаб решил дать практику Самуэлю Соарешу

8A. Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
В Саудовской Аравии на Venue Riyadh Season прошел ивент с топ-поединками

8B. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете, Норвегия взяла золото ЧМ-2025
На чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде состоялась мужская эстафета

9A. Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Юлия в 1-м раунде квалификации турнира WTA 500 в Мексике встретится с Димитрой Павлу

9B. Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
Джек Дрейпер в финале пятисотника в Катаре уступил Андрею Рублеву в трех сетах

10A. 45 лет «Чуду на льду»: интересные факты о победе Брукса над Тихоновым
Блогер Sport.ua – о знаковых моментах, связанных с американо-советским хоккейным батлом

10B. Чемпионки мира из Франции, норвежская команда мечты и усилия украинцев
Блогер Sport.ua Евгения Антонова подытоживает полные драматизма классические эстафеты

По теме:
Жребий еврокубков, гол Кочергина, победа футболисток, неудача в баскетболе
Итоги ЛЕ и ЛК, травма Довбика, Дюбуа отказался драться
Реал выбил Ман Сити из ЛЧ, новый транслятор УПЛ, гол Таловерова за Плимут
главные новости
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 февраля 2025, 22:39 9
Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне попытаются дать бой лидеру

Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Футбол | 22 февраля 2025, 17:49 77
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ

Илью удалили на старте встречи

Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Футбол | 23.02.2025, 04:59
Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Бокс | 23.02.2025, 00:32
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Бокс | 23.02.2025, 01:53
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
ФОТО. «Это безумие, он был в Конго». Баколе прибыл на бой с Паркером
21.02.2025, 16:56
Бокс
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем