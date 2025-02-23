Удаление Забарного, Миколенко против Ман Юнайтед, шоу бокса в Эр-Рияде

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 февраля.

1A. Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма

Борнмут уступил на своем поле

1B. Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте

Вилланы переиграли пенсионеров со счетом 2:1: дубль у Марко, а два ассиста у Маркуса

2A. Сколько отыграл Зинченко? Арсенал потерпел фиаско в лондонском дерби

Вест Хэм наказал канониров: молотобойцы победили со счетом 1:0, Александр вышел на 56-й

2B. МЮ оформил камбэк в ярком матче с Эвертоном Миколенко

Команда Аморима отыгралась с 0:2

3A. Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец

Житомирская команда с победы начала вторую часть сезона

3B. Григорчук начал с победы. ЛНЗ минимально одолел Рух

Черкасский клуб благодаря минимальной победе прервал безвыигрышную серию из пяти поединков

3C. Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс

Команда Вернидуба давно не пропускала аж трижды в чемпионате

4A. Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны

Атлетико обыграл аутсайдера Валенсию

4B. Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом

Сине-гранатовые победили со счетом 2:0 и сохранили лидерство в Ла Лиге

4C. Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А

Нерадзурри одолели грифонов со счетом 1:0, единственный гол забил Лаутаро Мартинес

5A. Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0

Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна

5B. Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10

Цапли с 23-й минуты играли в меньшинстве против Нью-Йорк Сити, но сумели взять очко (2:2)

5C. Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа

Команда остается на дне таблицы

6A. Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей

Черно-желтые разгромили Унион Берлин со счетом 6:0 в 23-м туре Бундеслиги 2024/25

6B. Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут

Байер продолжает гонку за титул Бундеслиги

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда

Погорелый перебрался в львовскую команду

7B. Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме

Тренерский штаб решил дать практику Самуэлю Соарешу

8A. Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков

В Саудовской Аравии на Venue Riyadh Season прошел ивент с топ-поединками

8B. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете, Норвегия взяла золото ЧМ-2025

На чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде состоялась мужская эстафета

9A. Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница

Юлия в 1-м раунде квалификации турнира WTA 500 в Мексике встретится с Димитрой Павлу

9B. Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе

Джек Дрейпер в финале пятисотника в Катаре уступил Андрею Рублеву в трех сетах

10A. 45 лет «Чуду на льду»: интересные факты о победе Брукса над Тихоновым

Блогер Sport.ua – о знаковых моментах, связанных с американо-советским хоккейным батлом

10B. Чемпионки мира из Франции, норвежская команда мечты и усилия украинцев

Блогер Sport.ua Евгения Антонова подытоживает полные драматизма классические эстафеты