Удаление Забарного, Миколенко против Ман Юнайтед, шоу бокса в Эр-Рияде
Главные новости за 23 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 февраля.
1A. Забарный удален, Борнмут проиграл, победа Тоттенхэма
Борнмут уступил на своем поле
1B. Асенсио и Рэшфорд! Астон Вилла наказала Челси, вырвав победу на 89-й минуте
Вилланы переиграли пенсионеров со счетом 2:1: дубль у Марко, а два ассиста у Маркуса
2A. Сколько отыграл Зинченко? Арсенал потерпел фиаско в лондонском дерби
Вест Хэм наказал канониров: молотобойцы победили со счетом 1:0, Александр вышел на 56-й
2B. МЮ оформил камбэк в ярком матче с Эвертоном Миколенко
Команда Аморима отыгралась с 0:2
3A. Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец
Житомирская команда с победы начала вторую часть сезона
3B. Григорчук начал с победы. ЛНЗ минимально одолел Рух
Черкасский клуб благодаря минимальной победе прервал безвыигрышную серию из пяти поединков
3C. Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Команда Вернидуба давно не пропускала аж трижды в чемпионате
4A. Снова смена лидерства в Ла Лиге. Атлетико впереди Реала и Барселоны
Атлетико обыграл аутсайдера Валенсию
4B. Ольмо и Ферран Торрес. Барселона на классе разобралась с Лас-Пальмасом
Сине-гранатовые победили со счетом 2:0 и сохранили лидерство в Ла Лиге
4C. Малиновский пока не вернулся. Интер дожал Дженоа и вышел в лидеры Серии А
Нерадзурри одолели грифонов со счетом 1:0, единственный гол забил Лаутаро Мартинес
5A. Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна
5B. Старт сезона MLS: Интер Майами с двумя голевыми Месси вырвал ничью на 90+10
Цапли с 23-й минуты играли в меньшинстве против Нью-Йорк Сити, но сумели взять очко (2:2)
5C. Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа
Команда остается на дне таблицы
6A. Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей
Черно-желтые разгромили Унион Берлин со счетом 6:0 в 23-м туре Бундеслиги 2024/25
6B. Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут
Байер продолжает гонку за титул Бундеслиги
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда
Погорелый перебрался в львовскую команду
7B. Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме
Тренерский штаб решил дать практику Самуэлю Соарешу
8A. Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
В Саудовской Аравии на Venue Riyadh Season прошел ивент с топ-поединками
8B. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете, Норвегия взяла золото ЧМ-2025
На чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде состоялась мужская эстафета
9A. Стародубцева сыграет в отборе к пятисотнику в Мериде. Известна соперница
Юлия в 1-м раунде квалификации турнира WTA 500 в Мексике встретится с Димитрой Павлу
9B. Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
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