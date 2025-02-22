Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей
Черно-желтые разгромили Унион Берлин со счетом 6:0 в 23-м туре Бундеслиги 2024/25
22 февраля состоялся матч 23-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Унион Берлин.
Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.
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Покер оформил Серу Гирасси. Один гол также забил Максимилиан Байер, а еще один мяч в свои ворота отправил Диогу Лейте.
Боруссия Д добыла вторую победу в последних восьми матчах в чемпионате Германии.
В таблице Боруссия Д занимает 10-е место с 32 очками. У Унион Берлин 24 пункта и 13-я позиция.
Бундеслига 2024/25. 23-й тур, 22 февраля
Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 6:0
Голы: Лейте, 25 (автогол), Гирасси, 40, 75, 80, 83, Байер, 89
События матча
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