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Чемпионат Германии
Боруссия Д
22.02.2025 19:30 – FT 6 : 0
Унион Берлин
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Германия
22 февраля 2025, 22:01 |
174
0

Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей

Черно-желтые разгромили Унион Берлин со счетом 6:0 в 23-м туре Бундеслиги 2024/25

22 февраля 2025, 22:01 |
174
0
Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля состоялся матч 23-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Унион Берлин.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Покер оформил Серу Гирасси. Один гол также забил Максимилиан Байер, а еще один мяч в свои ворота отправил Диогу Лейте.

Боруссия Д добыла вторую победу в последних восьми матчах в чемпионате Германии.

В таблице Боруссия Д занимает 10-е место с 32 очками. У Унион Берлин 24 пункта и 13-я позиция.

Бундеслига 2024/25. 23-й тур, 22 февраля

Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 6:0

Голы: Лейте, 25 (автогол), Гирасси, 40, 75, 80, 83, Байер, 89

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Лейте (Унион Берлин).
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автогол видео голов и обзор Боруссия Дортмунд Унион Берлин Серу Гирасси Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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