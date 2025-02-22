Покер Гирасси. Дортмунд прорвало: Боруссия отгрузила соперникам шесть мячей

22 февраля состоялся матч 23-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Унион Берлин.

Поединок прошел на стадионе Сигнал Идуна Парк. Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Покер оформил Серу Гирасси. Один гол также забил Максимилиан Байер, а еще один мяч в свои ворота отправил Диогу Лейте.

Боруссия Д добыла вторую победу в последних восьми матчах в чемпионате Германии.

В таблице Боруссия Д занимает 10-е место с 32 очками. У Унион Берлин 24 пункта и 13-я позиция.

Бундеслига 2024/25. 23-й тур, 22 февраля

Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 6:0

Голы: Лейте, 25 (автогол), Гирасси, 40, 75, 80, 83, Байер, 89

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine