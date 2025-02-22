Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа

Состоялся матч очередного тура Чемпионшипа, в котором Плимут на своем поле сыграл вничью 1:1 с конкурентом в битве за выживание Кардиффом.

При этом гости с 53-й минуты играли в меньшинстве.

Украинский защитник Плимута Максим Таловеров отыграл весь матч и отметился желтой карточкой. Команда с 30 очками идет 22-й, до спасительной 21-й позиции три пункта очка.

Чемпионшип. 34-й тур

Плимут – Кардифф 1:1

Голы: Тиджани, 67 – Салех, 12