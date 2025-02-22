22.02.2025 14:30 – FT 1 : 1
Англия22 февраля 2025, 16:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:08
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Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа
Команда остается на дне таблицы
22 февраля 2025, 16:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:08
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Состоялся матч очередного тура Чемпионшипа, в котором Плимут на своем поле сыграл вничью 1:1 с конкурентом в битве за выживание Кардиффом.
При этом гости с 53-й минуты играли в меньшинстве.
Украинский защитник Плимута Максим Таловеров отыграл весь матч и отметился желтой карточкой. Команда с 30 очками идет 22-й, до спасительной 21-й позиции три пункта очка.
Чемпионшип. 34-й тур
Плимут – Кардифф 1:1
Голы: Тиджани, 67 – Салех, 12
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