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Чемпионшип Англия
Плимут
22.02.2025 14:30 – FT 1 : 1
Кардифф Сити
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Англия
22 февраля 2025, 16:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:08
2242
0

Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа

Команда остается на дне таблицы

22 февраля 2025, 16:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:08
2242
0
Остаются в зоне вылета. Плимут Таловерова сыграл матч Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч очередного тура Чемпионшипа, в котором Плимут на своем поле сыграл вничью 1:1 с конкурентом в битве за выживание Кардиффом.

При этом гости с 53-й минуты играли в меньшинстве.

Украинский защитник Плимута Максим Таловеров отыграл весь матч и отметился желтой карточкой. Команда с 30 очками идет 22-й, до спасительной 21-й позиции три пункта очка.

Чемпионшип. 34-й тур

Плимут – Кардифф 1:1
Голы: Тиджани, 67 – Салех, 12

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Плимут Максим Таловеров Чемпионшип Кардифф Сити чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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