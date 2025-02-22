Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин пропустит 2 следующих матча своей команды, сообщает португальское издание Record.

По информации источника, в этих играх сыграет его конкурент – 22-летний Самуэл Соареш.

Стоит отметить, в каких именно матчах примет участие Самуэл. Он сыграет в кубковом поединке против «Браги», но при этом он и так является кубковым вратарем, а также против последней команды чемпионата Португалии «Боавишты».

В сезоне 2024/25 Анатолий Трубин провел 35 матчей на клубном уровне, пропустив 34 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.