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  4. Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме
Португалия
22 февраля 2025, 12:49 |
881
0

Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме

Тренерский штаб решил дать практику Самуэлю Соарешу

22 февраля 2025, 12:49 |
881
0
Трубин пропустит 2 следующих матча Бенфики. Причина не в травме
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин пропустит 2 следующих матча своей команды, сообщает португальское издание Record.

По информации источника, в этих играх сыграет его конкурент – 22-летний Самуэл Соареш.

Стоит отметить, в каких именно матчах примет участие Самуэл. Он сыграет в кубковом поединке против «Браги», но при этом он и так является кубковым вратарем, а также против последней команды чемпионата Португалии «Боавишты».

В сезоне 2024/25 Анатолий Трубин провел 35 матчей на клубном уровне, пропустив 34 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Самуэл Соареш Анатолий Трубин Бенфика Брага Боавишта Кубок Португалии по футболу чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Record.pt
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