Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут

Байер после ничьей в минувшем туре Бундеслиги с Баварией в новом матче чемпионата Германии обыграл Хольштайн и теперь надеется на Айнтрахт Франкфурт.

В воскресенье Айнтрахт, который идет третьим, приедет в Мюнхен. Байер отстает от Баварии на пять очков.

Среди результатов дня отметим победу Аугсбурга 3:0 с хет-триком хавбека Алексиса Клода-Мориса, который забил три гола за 15 минут.

Чемпионат Германии. 23-1 тур

Хольштайн – Байер 0:2

Голы: Шик, 9, Адли, 45

Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург 0:3

Голы: Клод-Морис, 55, 61, 70

Майнц – Санкт-Паули 2:0

Голы: Ли Че Сон, 67, Небел, 90+5

Вольфсбург – Бохум 1:1

Голы: Сванберг, 81 – Масович, 49

Турнирная таблица