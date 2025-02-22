Байер выиграл и продолжает борьбу, хет-трик хавбека за 15 минут
Байер продолжает гонку за титул Бундеслиги
Байер после ничьей в минувшем туре Бундеслиги с Баварией в новом матче чемпионата Германии обыграл Хольштайн и теперь надеется на Айнтрахт Франкфурт.
В воскресенье Айнтрахт, который идет третьим, приедет в Мюнхен. Байер отстает от Баварии на пять очков.
Среди результатов дня отметим победу Аугсбурга 3:0 с хет-триком хавбека Алексиса Клода-Мориса, который забил три гола за 15 минут.
Чемпионат Германии. 23-1 тур
Хольштайн – Байер 0:2
Голы: Шик, 9, Адли, 45
Боруссия Менхенгладбах – Аугсбург 0:3
Голы: Клод-Морис, 55, 61, 70
Майнц – Санкт-Паули 2:0
Голы: Ли Че Сон, 67, Небел, 90+5
Вольфсбург – Бохум 1:1
Голы: Сванберг, 81 – Масович, 49
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