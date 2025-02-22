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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 17:29 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:57
1246
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда

Погорелый перебрался в львовскую команду

22 февраля 2025, 17:29 | Обновлено 22 февраля 2025, 17:57
1246
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда
ФК Рух. Владислав Погорелый

Клуб УПЛ «Рух» объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Погорелым. О сроках договора информации нет, но львовяне сообщили о полноценном контракте.

21-летний игрок является воспитанником донецкого «Шахтера», в составе которого футболист стал чемпионом Украины среди юниоров, лучшим бомбардиром турнира и провел 13 матчей в Юношеской лиге УЕФА, в которой забил 3 гола и отдал 1 ассист.

На взрослом уровне форвард дебютировал в сезоне 2022/23, когда на правах аренды перебрался в «Зарю».

Вызывался в сборные Украины U-17 и U-18.

Зимой команда потеряла ряд основных игроков, включая форварда Игоря Краснопира, который перешел в «Карпаты».

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Рух Львов Владислав Погорелый трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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