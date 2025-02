Вест Хэм отметился интересным достижением в матчах АПЛ против Арсенала

«Вест Хэм» стал первой командой АПЛ с сезона 2021/22, которая не пропустила ни одного гола на «Эмирейтс» в нескольких сезонах подряд (2023/24 и 2024/25).

22 февраля состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Боуэн забил единственный гол во встрече.

Ранее подобным достижением отметились «Ливерпуль» и «Бернли» в сезонах 2020/21 и 2021/22.

В этой кампании Премьер-лиги подопечные Грэма Поттера занимают 16-е место в таблице чемпионата (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений).

