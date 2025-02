ВИДЕО. Вот как Криштиану Роналду отреагировал на своего двойника. Топ

«Аль-Наср» в напряженном матче не смог обыграть «Аль-Иттифак», проиграв со счетом 2:3.

Джон Дуран получил красную карточку, что разозлило Криштиану Роналду.

Перед матчем Роналду заметил своего двойника Гёкмена Акдогана, который прославился в сети своим подражанием футболисту.

На него подписано 827 тысяч фолловеров в Instagram.

Криштиану обратил внимание на Акдогана и указал на него Брозовичу, отметив: «Похож на меня». Хорват также оценил облик фаната.

Cristiano Ronaldo's reaction after seeing his "lookalike" in the stands. 😭😭pic.twitter.com/mVtVzahcc3