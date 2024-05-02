Саудовская Аравия. Чудо-камбэк Аль-Рияда с двумя голами после 90-й минуты
Аль-Ахли разгромил Дамак и закрепился в топ-3 с голами Мареза и Фирмино
2 мая состоялись 3 матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Чудо-камбэк сотворил Аль-Рияда, забив два гола после 90-й минуты в матче против команды Аль-Фатех (2:2).
Аль-Ахли разгромил Дамак (4:1) и закрепился на 3-й позиции, голы забивали Рияд Марез и Роберто Фирмино.
Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет 9 очков.
В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (80), Аль-Наср (71), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур. 2 мая
Аль-Хазем – Аль-Ахдуд – 0:0
Аль-Фатех – Аль-Рияд – 2:2
Голы: Джанини, 6, Селарраян, 80 – Аль-Швирех, 90+1, Ндонг, 90+4
Аль-Ахли – Дамак – 4:1
Голы: Аль-Джохани, 7, Аль-Бурайкан, 10, Марез, 19 (пен), Фирмино, 25 – Антолич, 62
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|28
|26
|2
|0
|86 - 18
|80
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|29
|23
|2
|4
|84 - 35
|71
|3
|Аль-Ахли Джидда
|29
|16
|7
|6
|58 - 31
|55
|4
|Аль-Таавун
|29
|14
|9
|6
|48 - 31
|51
|5
|Аль-Иттихад
|29
|15
|5
|9
|55 - 40
|50
|6
|Аль-Иттифак
|29
|10
|11
|8
|35 - 30
|41
|7
|Аль-Фатех
|30
|11
|8
|11
|50 - 46
|41
|8
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|10
|8
|11
|39 - 36
|38
|9
|Дамак
|30
|10
|8
|12
|41 - 39
|38
|10
|Аль-Фейха
|29
|10
|8
|11
|38 - 46
|38
|11
|Аль-Халидж
|29
|9
|8
|12
|32 - 40
|35
|12
|Аль-Вахда Мекка
|29
|9
|5
|15
|41 - 49
|32
|13
|Аль-Раед
|29
|8
|7
|14
|38 - 45
|31
|14
|Аль-Рияд
|30
|7
|8
|15
|28 - 53
|29
|15
|Аль-Ахдуд
|30
|8
|4
|18
|27 - 47
|28
|16
|Аль-Таи
|29
|7
|5
|17
|29 - 57
|26
|17
|Абха
|29
|7
|4
|18
|31 - 78
|25
|18
|Аль-Хазм
|30
|3
|11
|16
|29 - 68
|20
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