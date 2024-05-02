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  4. Саудовская Аравия. Чудо-камбэк Аль-Рияда с двумя голами после 90-й минуты
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
02.05.2024 21:00 – FT 4 : 1
Дамак
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Саудовская Аравия
02 мая 2024, 23:41 | Обновлено 02 мая 2024, 23:52
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Саудовская Аравия. Чудо-камбэк Аль-Рияда с двумя голами после 90-й минуты

Аль-Ахли разгромил Дамак и закрепился в топ-3 с голами Мареза и Фирмино

02 мая 2024, 23:41 | Обновлено 02 мая 2024, 23:52
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0
Саудовская Аравия. Чудо-камбэк Аль-Рияда с двумя голами после 90-й минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марез, Фирмино и Алнабет

2 мая состоялись 3 матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чудо-камбэк сотворил Аль-Рияда, забив два гола после 90-й минуты в матче против команды Аль-Фатех (2:2).

Аль-Ахли разгромил Дамак (4:1) и закрепился на 3-й позиции, голы забивали Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет 9 очков.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (80), Аль-Наср (71), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур. 2 мая

Аль-Хазем – Аль-Ахдуд – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Рияд – 2:2

Голы: Джанини, 6, Селарраян, 80 – Аль-Швирех, 90+1, Ндонг, 90+4

Аль-Ахли – Дамак – 4:1

Голы: Аль-Джохани, 7, Аль-Бурайкан, 10, Марез, 19 (пен), Фирмино, 25 – Антолич, 62

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 28 26 2 0 86 - 18 80
2 Аль-Наср Эр-Рияд 29 23 2 4 84 - 35 71
3 Аль-Ахли Джидда 29 16 7 6 58 - 31 55
4 Аль-Таавун 29 14 9 6 48 - 31 51
5 Аль-Иттихад 29 15 5 9 55 - 40 50
6 Аль-Иттифак 29 10 11 8 35 - 30 41
7 Аль-Фатех 30 11 8 11 50 - 46 41
8 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29 10 8 11 39 - 36 38
9 Дамак 30 10 8 12 41 - 39 38
10 Аль-Фейха 29 10 8 11 38 - 46 38
11 Аль-Халидж 29 9 8 12 32 - 40 35
12 Аль-Вахда Мекка 29 9 5 15 41 - 49 32
13 Аль-Раед 29 8 7 14 38 - 45 31
14 Аль-Рияд 30 7 8 15 28 - 53 29
15 Аль-Ахдуд 30 8 4 18 27 - 47 28
16 Аль-Таи 29 7 5 17 29 - 57 26
17 Абха 29 7 4 18 31 - 78 25
18 Аль-Хазм 30 3 11 16 29 - 68 20
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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