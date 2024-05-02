Саудовская Аравия. Чудо-камбэк Аль-Рияда с двумя голами после 90-й минуты

2 мая состоялись 3 матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Чудо-камбэк сотворил Аль-Рияда, забив два гола после 90-й минуты в матче против команды Аль-Фатех (2:2).

Аль-Ахли разгромил Дамак (4:1) и закрепился на 3-й позиции, голы забивали Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Перевес Аль-Хиляля над клубом Аль-Наср (за который играет португалец Криштиану Роналду) составляет 9 очков.

В турнирной таблице впереди: Аль-Хиляль (80), Аль-Наср (71), Аль-Ахли (55), Аль-Таавун (51), Аль-Иттихад (50).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур. 2 мая

Аль-Хазем – Аль-Ахдуд – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Рияд – 2:2

Голы: Джанини, 6, Селарраян, 80 – Аль-Швирех, 90+1, Ндонг, 90+4

Аль-Ахли – Дамак – 4:1

Голы: Аль-Джохани, 7, Аль-Бурайкан, 10, Марез, 19 (пен), Фирмино, 25 – Антолич, 62

Турнирная таблица