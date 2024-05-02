Тренер Кремня прокомментировал проверку на детекторе лжи

После поединка 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги между «Металлистом» и «Кремнем» на сайте УАФ появилось сообщение о том, что глава комитета по этике и честной игре Андрей Давыденко начинает проверку по факту возможного влияния на результат матча между харьковчанами и командой из Кременчуга. Проводится сбор необходимых данных.

Главный тренер «Кремня» Игорь Климовский эксклюзивно для Sport.ua рассказал о дальнейшем ходе событий:

«В комментарии для Sport.ua несколько дней назад мне уже пришлось рассказывать, что об этом якобы «договорняке» я узнал через три часа после матча из Интернета, когда команда возвращалась на клубном автобусе домой. По игре у меня были претензии только к вратарю Арсению Коркодиму, который пропустил два легких гола.

Чтобы поставить в этой истории точки над «і» по инициативе директора ФК «Кремень» Андрея Филя я, Коркодим и непосредственно сам руководитель клуба прошли проверку на детекторе лжи. Мы с Филем это сделали в прошлый понедельник в Кременчуге, а Коркодима пригласили в Киев. В частности, мне пришлось больше получаса отвечать на различные вопросы.

Сегодня на сборах команды Филь сообщил, что к «Кремню» претензий нет. Это хорошо, но нашей команде до сих пор не понятно, что побудило представителей комитета этики и честной игры УАФ подозревать именно «Кремень»? Возможно, стремительный рост букмекерских ставок? Надеемся, что об этом мы узнаем по результатам проверки, которые обещают обнародовать 7 мая».

Напомним, что поединок «Металлист» – «Кремень» завершился со счетом 2:1 в пользу харьковчан.

Ранее сообщалось, что по итогам потенциально договорного матча Первой лиги между «Кремнем» и «Металлистом» детектор лжи прошли вратарь ФК «Кремень» Арсений Коркодим, тренер команды Игорь Климовский и директор клуба Андрей Филь.