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Украина. Первая лига
02 мая 2024, 23:53 | Обновлено 03 мая 2024, 00:24
639
1

Тренер Кремня прокомментировал проверку на детекторе лжи

Результаты проверки ожидаются 7 мая

02 мая 2024, 23:53 | Обновлено 03 мая 2024, 00:24
639
1
Тренер Кремня прокомментировал проверку на детекторе лжи
ФК Кремень. Игорь Климовский

После поединка 6 тура группы «Выбывание» Первой лиги между «Металлистом» и «Кремнем» на сайте УАФ появилось сообщение о том, что глава комитета по этике и честной игре Андрей Давыденко начинает проверку по факту возможного влияния на результат матча между харьковчанами и командой из Кременчуга. Проводится сбор необходимых данных.

Главный тренер «Кремня» Игорь Климовский эксклюзивно для Sport.ua рассказал о дальнейшем ходе событий:

«В комментарии для Sport.ua несколько дней назад мне уже пришлось рассказывать, что об этом якобы «договорняке» я узнал через три часа после матча из Интернета, когда команда возвращалась на клубном автобусе домой. По игре у меня были претензии только к вратарю Арсению Коркодиму, который пропустил два легких гола.

Чтобы поставить в этой истории точки над «і» по инициативе директора ФК «Кремень» Андрея Филя я, Коркодим и непосредственно сам руководитель клуба прошли проверку на детекторе лжи. Мы с Филем это сделали в прошлый понедельник в Кременчуге, а Коркодима пригласили в Киев. В частности, мне пришлось больше получаса отвечать на различные вопросы.

Сегодня на сборах команды Филь сообщил, что к «Кремню» претензий нет. Это хорошо, но нашей команде до сих пор не понятно, что побудило представителей комитета этики и честной игры УАФ подозревать именно «Кремень»? Возможно, стремительный рост букмекерских ставок? Надеемся, что об этом мы узнаем по результатам проверки, которые обещают обнародовать 7 мая».

Напомним, что поединок «Металлист» – «Кремень» завершился со счетом 2:1 в пользу харьковчан.

Ранее сообщалось, что по итогам потенциально договорного матча Первой лиги между «Кремнем» и «Металлистом» детектор лжи прошли вратарь ФК «Кремень» Арсений Коркодим, тренер команды Игорь Климовский и директор клуба Андрей Филь.

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Кремень Кременчуг Игорь Климовский Первая лига Украины инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Полиграф? В Украине?? Не смешите мои тапочки...  Уже говорят, что после проверки на этом аппарате с вратарем все нормально... Ну,ну... Но я привык верить своим глазам и своему вратарскому опыту. Не гоните пургу, ребята, мы это давно проходили. И не пишите больше про наши полиграфы, мне ребята с компетентных органов рассказывали, как это все делается и за сколько....
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