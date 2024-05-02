Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи

Журналист Владимир Зверов сообщил о том, что по итогам потенциально договорного матча Первой лиги между «Кремнем» и «Металлистом» детектор лжи прошли вратарь «Кремня» Арсений Коркодим, тренер команды Игорь Климовский и директор клуба Андрей Филь.

Об этом Зверову рассказали в клубе.

По итогам проверки детектор лжи показал, что все трое не участвовали ни в каких договоренностях и виновными не являются. «Кремень» заявил, что они готовы пройти еще одну проверку на детекторе лжи УАФ.

Филь после поражения 1:2 сразу заявил, что его удивила игра Коркодима, который допускал странные ошибки, чем и вызвал подозрение в нечестной игре.