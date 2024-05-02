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  4. Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи
Украина. Первая лига
02 мая 2024, 17:51 |
1265
4

Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи

Также проверку прошли тренер и директор клуба

02 мая 2024, 17:51 |
1265
4
Потенциально договорной матч Металлист - Кремень. Игрок прошел детектор лжи
ФК Кремень

Журналист Владимир Зверов сообщил о том, что по итогам потенциально договорного матча Первой лиги между «Кремнем» и «Металлистом» детектор лжи прошли вратарь «Кремня» Арсений Коркодим, тренер команды Игорь Климовский и директор клуба Андрей Филь.

Об этом Зверову рассказали в клубе.

По итогам проверки детектор лжи показал, что все трое не участвовали ни в каких договоренностях и виновными не являются. «Кремень» заявил, что они готовы пройти еще одну проверку на детекторе лжи УАФ.

Филь после поражения 1:2 сразу заявил, что его удивила игра Коркодима, который допускал странные ошибки, чем и вызвал подозрение в нечестной игре.

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договорные матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Металлист Харьков Металлист - Кремень Игорь Климовский Владимир Зверов
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 4
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didora
Otso... ти шо обкурений, чи головою вдарився. Херню якусь пишеш. Як це стосується Кременя і Метала??? Чи тобі аби шо писать придурошний!!!
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+3
nicksaf
З Олександрією за нічию -- 3 очка, з Кривбасом за підлість теж 3 очка, з Зорею за "гру" Бутка теж 3 очка. Так, кому до детектора брехні?
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+1
OtsoCity
Ще гра минає з лайном суркисів (динамо), де минай за тарілку борщу та київську котлету  продався
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-4
OtsoCity
Лайно суркисів (динамо), не хоче пройти детектор брехні, з Зорею U19 та Вересом з третім складом?
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-4
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