Товарищеский матч.

«Домжале» – «Шахтер» - 0:3

Мудрик, 11, 32, Топалов, 34

Мутавчич, 49 – Бондаренко, 23, Судаков, 42

«Домжале»: Мулалич – Клеменчич, Джурич, Шойссенгейр, Іленич – Гусмані (К), Маркуш – Йошт Пишек, Алич, Якупович – Дурдов.

Запасные: Тратник, Мутавчич, Топалович, Зайшек, Йовичевич, Репас, Ткачук, Подлогар, Сайтоски, Мартынович, Перк, Дроле, Страйнар.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Козик, Конопля – Степаненко (Крыськив, 66) – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Топалов – Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина.

Стадион: «Спортни парк» (Домжале, Словения).

В среду, 10-го августа, состоится товарищеский матч, в котором сразятся словенский «Домжале» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Домжале (Словения), на поле стадиона «Спортни парк», начало в 20:00.

Есть большие сомнения полагать, что донецкий «Шахтер» сейчас находится в хорошем расположении духа, так как команда под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича не может победить вот уже четыре товарищеских матча кряду, хотя и начала свой летний сбор с таких серьезных соперников, как амстердамский «Аякс» (1:3) и итальянская «Рома». Очередную попытку прервать полосу неудач «горняки» будут совершать в противостоянии против словенского «Домжале», который прошлый сезон завершил на седьмой строчке своего национального первенства, а сейчас уже успел забраться на четвертое место после четырех сыгранных туров в новом футбольном году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Домжале» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.