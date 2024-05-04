Журналист объяснил, благодаря чему Наполи может купить Судакова

Журналист Gazzetta dello Sport Сальваторе Мальфитано рассказал, что руководство «Наполи» продолжает всерьез интересоваться полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым и объяснил ситуацию, при которой трансфер украинца в неаполитанский клуб может стать реальностью.

«Наполи» хочет Судакова, но необходимы инвестиции в размере от 40 до 50 миллионов евро. Обычно «Наполи» делает только один большой трансфер за сезон, но в этом году с продажей Осимхена может быть два таких перехода, и одним из двух может стать Судаков. «Наполи» выждал и не стал атаковать Судакова в январе, и, возможно, это был правильный выбор», – сказал Мальфитано в интервью Radio Goal в прямом эфире Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить за Судакова не менее 60 миллионов евро.