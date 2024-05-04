Журналист объяснил, благодаря чему Наполи может купить Судакова
Если неаполитанцы продадут Осимхена, то смогут рассчитывать на два топовых входящих трансфера
Журналист Gazzetta dello Sport Сальваторе Мальфитано рассказал, что руководство «Наполи» продолжает всерьез интересоваться полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым и объяснил ситуацию, при которой трансфер украинца в неаполитанский клуб может стать реальностью.
«Наполи» хочет Судакова, но необходимы инвестиции в размере от 40 до 50 миллионов евро. Обычно «Наполи» делает только один большой трансфер за сезон, но в этом году с продажей Осимхена может быть два таких перехода, и одним из двух может стать Судаков. «Наполи» выждал и не стал атаковать Судакова в январе, и, возможно, это был правильный выбор», – сказал Мальфитано в интервью Radio Goal в прямом эфире Kiss Kiss Napoli.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить за Судакова не менее 60 миллионов евро.
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