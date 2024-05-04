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  4. Журналист объяснил, благодаря чему Наполи может купить Судакова
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 23:23 |
546
3

Журналист объяснил, благодаря чему Наполи может купить Судакова

Если неаполитанцы продадут Осимхена, то смогут рассчитывать на два топовых входящих трансфера

04 мая 2024, 23:23 |
546
3
Журналист объяснил, благодаря чему Наполи может купить Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Журналист Gazzetta dello Sport Сальваторе Мальфитано рассказал, что руководство «Наполи» продолжает всерьез интересоваться полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым и объяснил ситуацию, при которой трансфер украинца в неаполитанский клуб может стать реальностью.

«Наполи» хочет Судакова, но необходимы инвестиции в размере от 40 до 50 миллионов евро. Обычно «Наполи» делает только один большой трансфер за сезон, но в этом году с продажей Осимхена может быть два таких перехода, и одним из двух может стать Судаков. «Наполи» выждал и не стал атаковать Судакова в январе, и, возможно, это был правильный выбор», – сказал Мальфитано в интервью Radio Goal в прямом эфире Kiss Kiss Napoli.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить за Судакова не менее 60 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
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Комментарии 3
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Gargantua
идут попытки лохматить бабушку и искусственно подогревать интерес.
но....  после Мудрика репутация безнадежно испорчена.
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+5
Boodya
Я не бачу майбутнього (для цього й не потрібні такі скіли), але його до Євро ніхто не купить, а після, тільки тоді, коли він буде феєрити на цьому турнірі, все решта - процитую комент нижче "лохматить бабушку"
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+2
avk2307
взагалі Судаков не готовий ні в Наполі ні в Челсі ні в Црвену звєзду
А про те що написано сказав нікому невідомий журналіст. Читайте уважно
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0
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