Тоттенхэм опережает Арсенал в трансфере украинской звезды за 60 млн евро

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

Агент Судакова Вадим Шаблий недавно посетил Лондон, проведя переговоры по трансферу украинца с «Тоттенхэмом». Британский портал Teamtalk сообщает, что «шпоры» сейчас опережают своего извечного конкурента «Арсенал» в трансфере Судакова. Отмечается, что «Шахтер», несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, будет готов отпустить Судакова летом за 60 миллионов.

Туринский «Ювентус» также не отверг идею купить Судакова, но английские клубы готовы платить ему гораздо большую зарплату.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 31 матч, в которых забил восемь голов и отдал три результативных передачи.