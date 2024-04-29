Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм опережает Арсенал в трансфере украинской звезды за 60 млн евро
Англия
29 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 29 апреля 2024, 01:04
683
14

Тоттенхэм опережает Арсенал в трансфере украинской звезды за 60 млн евро

Топ-клубы АПЛ открыли охоту на Георгия Судакова

29 апреля 2024, 00:12 | Обновлено 29 апреля 2024, 01:04
683
14
Тоттенхэм опережает Арсенал в трансфере украинской звезды за 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

Агент Судакова Вадим Шаблий недавно посетил Лондон, проведя переговоры по трансферу украинца с «Тоттенхэмом». Британский портал Teamtalk сообщает, что «шпоры» сейчас опережают своего извечного конкурента «Арсенал» в трансфере Судакова. Отмечается, что «Шахтер», несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, будет готов отпустить Судакова летом за 60 миллионов.

Туринский «Ювентус» также не отверг идею купить Судакова, но английские клубы готовы платить ему гораздо большую зарплату.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 31 матч, в которых забил восемь голов и отдал три результативных передачи.

По теме:
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Тоттенхэм – Арсенал – 2:3. Как Артета и Ко чуть не отдали матч. Видео голов
Тоттенхэм Арсенал Лондон Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы Серии A Ювентус трансферы
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Король вернулся! Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 35-го тура
Футбол | 28 апреля 2024, 21:59 0
Король вернулся! Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 35-го тура
Король вернулся! Список бомбардиров АПЛ 2023/24 после 35-го тура

Эрлинг Холанд вернулся лидерство благодаря голу за Ман Сити в ворота Ноттинегм Форест

Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 28 апреля 2024, 11:35 2
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще 2 клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25

«Арсенал» и «Бавария» гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире

Челси вырвал ничью с 0:2 в поединке с Астон Виллой. Мудрик отыграл 90 минут
Футбол | 28.04.2024, 00:09
Челси вырвал ничью с 0:2 в поединке с Астон Виллой. Мудрик отыграл 90 минут
Челси вырвал ничью с 0:2 в поединке с Астон Виллой. Мудрик отыграл 90 минут
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Футбол | 28.04.2024, 17:49
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Футбол | 28.04.2024, 13:46
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Арсеналу нужен вратарь посильнее, надежный центрбек и забивной центрфорвард.
к Судакову их приплетают чтобы Тотнем на бабки развести.
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Спорт ЮА сделайте новый раздел на сайте, сказки про Судакова
Ответить
+2
PUMA
Остался, ещё хоть один человек кто верит в этот бред? 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
при чем тут Арсенал при наличии Райса и Эдегора?
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Login_loginchuck
Сознаюсь - Я Фабрицио Романо(((
250 млн в качестве тренера Ромы мне дают, поэтому - ухожу
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Писал по поводу Мудрика год назад, теперь похоже про Судакова придется. Мудрик провалился почему, все элементарно, слишком большой скачок между уровнем конкуренции в УПЛ и АПЛ. Шахтер же не думает ни о чем, кроме как о своей прибыли. Цыганков большой талант, он наклепал кучу голов за сборную и я бы не сказал что ему было легко в аутсайдере Ла Лиги. Это сейчас Жирона топ, а тогда была далеко не топ.
Челси, Арсенал, Тоттенхэм это элита английского футбола, где каждое движение игрока под микроскопом, нет времени на раскачку и улучшение, нужно делать разницу здесь и сейчас, в противном случае тебя мешают с дерьмом. Никто не готов к такому, даже самые сильные духом люди. Прогресс должен быть постепенный. Это либо Бельгия + Нидерланды, либо перспективные середняки топ-лиг, где они будут учиться  новому уровню соперничества, и учиться не расстраиваться от неудач. В любом другом случае игроков из УПЛ ждет провал, какой бы потенциальный талант у них ни был.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 35
Хоккей
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
27.04.2024, 01:00 2
Футбол
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
27.04.2024, 00:05 16
Футбол
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 10
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
27.04.2024, 15:59 2
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем