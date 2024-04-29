Тоттенхэм опережает Арсенал в трансфере украинской звезды за 60 млн евро
Топ-клубы АПЛ открыли охоту на Георгия Судакова
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
Агент Судакова Вадим Шаблий недавно посетил Лондон, проведя переговоры по трансферу украинца с «Тоттенхэмом». Британский портал Teamtalk сообщает, что «шпоры» сейчас опережают своего извечного конкурента «Арсенал» в трансфере Судакова. Отмечается, что «Шахтер», несмотря на заявленную клаусулу в 150 миллионов евро, будет готов отпустить Судакова летом за 60 миллионов.
Туринский «Ювентус» также не отверг идею купить Судакова, но английские клубы готовы платить ему гораздо большую зарплату.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 31 матч, в которых забил восемь голов и отдал три результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрлинг Холанд вернулся лидерство благодаря голу за Ман Сити в ворота Ноттинегм Форест
«Арсенал» и «Бавария» гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире
к Судакову их приплетают чтобы Тотнем на бабки развести.
250 млн в качестве тренера Ромы мне дают, поэтому - ухожу
Челси, Арсенал, Тоттенхэм это элита английского футбола, где каждое движение игрока под микроскопом, нет времени на раскачку и улучшение, нужно делать разницу здесь и сейчас, в противном случае тебя мешают с дерьмом. Никто не готов к такому, даже самые сильные духом люди. Прогресс должен быть постепенный. Это либо Бельгия + Нидерланды, либо перспективные середняки топ-лиг, где они будут учиться новому уровню соперничества, и учиться не расстраиваться от неудач. В любом другом случае игроков из УПЛ ждет провал, какой бы потенциальный талант у них ни был.