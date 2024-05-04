Черноморец не стал оставаться в Киеве между двумя матчами с Шахтером

Одесский «Черноморец» между киевскими матчами с «Шахтером» оставаться в столице не стал.

В отличие от «Миная», который после календарного матча 24-го тура УПЛ с «Оболонью» оставался в Киеве для того, чтобы сыграть прерванный из-за воздушной тревоги поединок 16-го тура с «Динамо», одесский «Черноморец» между спаренными играми с донецким «Шахтером» в столице оставаться не стал.

Как стало известно Sport.ua, встретившись с командой Марино Пушича 1 мая (1:4), «моряки» сразу после игры на клубном автобусе уехали из Киева домой, преодолев расстояние в 500 километров за пять часов. К месту назначения «Черноморец» прибыл незадолго до ракетной атаки, в результате которой были уничтожены склады «Новой Почты» и ряд зданий. Эти «прилеты» были настолько громкими, что на расположенной всего в 4–5 километрах от места попадания учебно-тренировочной базе одесской команды даже задрожали стены.

В течение трех дней «Черноморец» проводил тренировки. После сегодняшнего, состоявшегося в первой части дня 4 мая, команда Романа Григорчука пообедала и снова взяла курс на Киев, где завтра, 5 мая, на стадионе «Левый Берег» снова сыграет с «Шахтером» матч 27-го тура УПЛ.

Приезд «моряков» в столицу был запланирован ориентировочно в 20:00. Местом временной дислокации одесской команды будет расположенная в центральной части города гостиница Holiday Inn, в которой она останавливалась перед предыдущей встречей с «горняками».

Из ряда игроков, находившихся в клубном лазарете, в «Черноморце» остался только один – защитник Владислав Шаповал.

В воскресенье, 5 мая, состоится новая встреча «Черноморца» и «Шахтера» – в 27-м туре УПЛ. На этот раз хозяевами поля будут считаться донецкие футболисты.