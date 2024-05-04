Четыре дня назад на стадионе «Левый берег» Киевской области команды сыграли матч, перенесенный из 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором «Шахтер» обыграл «Черноморец» 4:1. И вот в воскресенье 5 мая там же состоится новая встреча соперников, но уже в рамках 27-го тура. На этот раз хозяевами поля будут считаться донецкие футболисты.

Шахтер

Подопечные Марино Пушича с учетом первой части турнира выиграли уже 13 матчей подряд и продолжают лидировать в чемпионате страны по многим показателям. У них больше других набранных очков (64 в 26 сыгранных матчах), больше побед (20), и, с другой стороны, меньше всех поражений (2) и меньше всех пропущенных мячей (21). Только по количеству забитых голов горняки уступают «Динамо» (58 против 62).

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В активе «Шахтера» также 7 побед с крупным счетом с разницей в три мяча и более. Правда, здесь надо отметить, что результат матча второго круга с «Александрией» был скорректирован после ошибки соперников при работе с оформлением документации. Но все равно это лучше, чем у киевлян, у которых 5 таких побед. Одним словом, на данный момент первое место горняков в украинской Премьер-Лиге вполне обосновано и, наверняка, они приложат все усилия, чтобы его удержать.

Добавим, что в предстоящем матче с «Черноморцем» не сможет сыграть центральный защитник донецкого клуба Валерий Бондарь. Он имеет в пассиве четыре предупреждения в сезоне и будет вынужден пропустить игру из-за дисквалификации.

Черноморец

Матч первого круга против «Шахтера», состоявшийся 1 мая, одесситы откровенно провалили. Уже на третьей минуте они пропустили быстрый гол от Марлона. Хотя через девять минут Бадибанга сравнял счет, далее на поле было видно только одну команду. Горняки больше владели мячом, чаще атаковали и на 16-й минуте тот же Марлон снова вывел свою команду вперед. А когда перед перерывом бразилец сделал хет-трик, вопрос о победителе поединка был практически закрыт.

Вообще одесситы еще не могут чувствовать себя в полной безопасности, так как впереди осталось четыре тура, а до зоны переходных матчей всего 7 очков. Поэтому надо бы еще немного добавить турнирных баллов. И хотя главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук сам признает, что его подопечные во многих компонентах уступают горнякам, в душе он очень надеется отобрать очки у лидера. В первой игре этого сделать не удалось, посмотрим, как будет в предстоящей встрече.

А еще наставник одесской команды неоднократно говорил о том, что ему явно не хватает скамейки запасных. Поэтому даже те футболисты, которые часто допускают ошибки, снова выходят в основном составе. Так что, на данный момент для «Черноморца» очень важно доиграть нынешний чемпионат, сохранив место в Премьер-Лиге, а уже потом думать об усилении позиций и создании конкуренции внутри коллектива за место на футбольном поле.

Статистика матчей

С учетом матча первого круга, о котором уже шла речь, соперники сыграли в украинской Премьер-Лиги 54 раза. 39 побед у горняков, 7 раз выигрывали одесситы и еще 8 встреч завершались вничью. Кстати, надо напомнить, что месяц назад 3 апреля «Шахтер» и «Черноморец» встречались в полуфинале Кубка Украины и тогда тоже победили подопечные Марино Пушича со счетом 4:1. Игра проходила на «Арене-Львов». В донецкой команде дважды отличился Судаков, по одному разу Сикан и Бондаренко. У одесситов мяч забил Штогрин.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Судаков, Кевин, Марлон, Зубков, Сикан

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Авагимян, Шпорн, Штогрин, Кузык, Бадибанга

Прогноз на противостояние:

Вряд ли, что-то может кардинально поменяться за четыре дня. Поэтому «Шахтер» снова будет явным фаворитом и, скорее всего, выиграет матч со счетом 3:1.

5 мая, воскресенье