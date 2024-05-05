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Шахтер Донецк
05.05.2024 18:00 – FT 3 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 19:54 | Обновлено 05 мая 2024, 19:59
1065
47

Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца

Команды в сезоне играли три раза и все матчи уверенно выиграли «горняки»

05 мая 2024, 19:54 | Обновлено 05 мая 2024, 19:59
1065
47
Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца
УПЛ

И во втором матче за несколько дней между этимы командами сильнеее оказался «Шахтер», победив со счетом 3:0.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 27 тур

«Шахтер» – «Черноморец» – 3:0

Голы: Судаков, 19, Сикан, 23 , Кевин, 56, пен

Предупреждение: Зубков, 73 – Салюк, 59

«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров - Марлон (Степаненко, 75), Крыськив (Назарина, 82) - Зубков (Швед, 75), Судаков, Кевин ( Невертон, 75) – Сикан (Эгиналду, 68)

«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк (Гучек, 63), Ермаков, Брагару - Шпорн, Васильев (Присяжнюк, 79) - Бадибанга, Штогрин, Бойчук (О. Кузык, 46 ) – Авагимян (Иеде, 63)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Левый берег» (Киевская область)

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 47
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PUMA
Ну и хорошо что не потратил ни минуты на этот говно спектакль!!!
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+4
Airwolf77
Статья только вышла, а кротики уже насрать успели 
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+4
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FunnyCat_____
Удивительно если бы в свете обстоятельств и сложившихся событий эти проблемы у него бы возникли!
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+4
PUMA
Ладно тут все понятно. Сейчас будет мракобесие. Тут только одно приходит на ум, фильм Диктатор( сцена со 100 метровкой Аладина) у меня всё 
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+3
Remark
Проти такого принципового суперника іншої гри і не очікувалося.
Не знаю, як хто, а моряки ніколи ні під кого не лягали, на поступки не йшли і билися до останнього ... кіловата!
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+3
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Alexander Киев
Шахтар чекає на фінал кубка! 🏆
А де Дирнама, де? 🥴
Шахтар впевнено крокує до Чемпіонства 🥇
А де Дирка, де? 
Ви невдахи навіть у груповий етап єврокубків попасти не можете, просто ДНО 💩
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+2
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Pavel_i_CO
Боги логістики накатались з Одеси до Києва, туди-сюди два рази, отримали сім голів за два матчі, пачку грошей і задоволені))))
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+2
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OtsoCity
Хвойди суркисів, як справи?
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+1
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Фанькин кот
Славься родной Шахтёр!!!
Очередная яркая победа - уверенный шаг к очередному славному чемпионству! Браво, горняки, браво, родной клуб! 
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_Per4ecter_
Гірників з перемогою . Морякам побажання наступного сезону пробитися до єврокубків.
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DK1961
Шеве, монзулихе и прочим содержанкам уже все проплачено. Какие проблемы могут быть?
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+1
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alex belogubko
ПОЗДРАВЛЯЕМ ГРИ С 1 МЕСТОМ ПО ПРОИГРЫШАМ --ТАК ДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЦ 16 ИМЕЕМ НУ ЭТО ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ --ГОНИТЕ ЭТОГО КЛОУНА ПОКА НЕ ВЫВЕЛ ЧО В 1 ЛИГУ
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-1
OtsoCity
Шахтар найкращі!
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-2
Лига конференций без динамо
Чемпионская игра от чемпиона на изи выиграли. В следующем туре посадить дырявых  опзжшников на бутылку как всегда, и третий сезон подряд Шахтёр выиграет чемпионат, а дырявые снова будут кукарекать на втором или третьем месте ,ну пусть радуются опущенцы,что хоть не на четвертом своём любимом 
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-2
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Серж Пир
Чемпионы!!!!
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-3
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Серж Пир
Яготин за Шахтар!!  Ураа!! We are the champions!! 
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-4
Alexander Киев
Наш Шахтар завжди буде перший! 
Перемогаааа 
Уйобки Дирнами, а Ахмєтов все купив!  і вас уйобків також 
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-5
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Серж Пир
Trent78, ты нас слышишь? Пошел на х...й!!   
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-5
CrimeaDonbas
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоретически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм , Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов 
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-7
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AK.228
Можна було  би більше мʼячів … а так, хвилююсь за Шахтар 
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-7
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