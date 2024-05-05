Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца

И во втором матче за несколько дней между этимы командами сильнеее оказался «Шахтер», победив со счетом 3:0.

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Украинская Премьер-лига. 27 тур

«Шахтер» – «Черноморец» – 3:0

Голы: Судаков, 19, Сикан, 23 , Кевин, 56, пен

Предупреждение: Зубков, 73 – Салюк, 59

«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров - Марлон (Степаненко, 75), Крыськив (Назарина, 82) - Зубков (Швед, 75), Судаков, Кевин ( Невертон, 75) – Сикан (Эгиналду, 68)

«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк (Гучек, 63), Ермаков, Брагару - Шпорн, Васильев (Присяжнюк, 79) - Бадибанга, Штогрин, Бойчук (О. Кузык, 46 ) – Авагимян (Иеде, 63)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Левый берег» (Киевская область)

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА