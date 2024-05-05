Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца
Команды в сезоне играли три раза и все матчи уверенно выиграли «горняки»
И во втором матче за несколько дней между этимы командами сильнеее оказался «Шахтер», победив со счетом 3:0.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 27 тур
«Шахтер» – «Черноморец» – 3:0
Голы: Судаков, 19, Сикан, 23 , Кевин, 56, пен
Предупреждение: Зубков, 73 – Салюк, 59
«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров - Марлон (Степаненко, 75), Крыськив (Назарина, 82) - Зубков (Швед, 75), Судаков, Кевин ( Невертон, 75) – Сикан (Эгиналду, 68)
«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк (Гучек, 63), Ермаков, Брагару - Шпорн, Васильев (Присяжнюк, 79) - Бадибанга, Штогрин, Бойчук (О. Кузык, 46 ) – Авагимян (Иеде, 63)
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Стадион: «Левый берег» (Киевская область)
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Не знаю, як хто, а моряки ніколи ні під кого не лягали, на поступки не йшли і билися до останнього ... кіловата!
А де Дирнама, де? 🥴
Шахтар впевнено крокує до Чемпіонства 🥇
А де Дирка, де?
Ви невдахи навіть у груповий етап єврокубків попасти не можете, просто ДНО 💩
Очередная яркая победа - уверенный шаг к очередному славному чемпионству! Браво, горняки, браво, родной клуб!
Перемогаааа
Уйобки Дирнами, а Ахмєтов все купив! і вас уйобків також