ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич после победы над «Черноморцем» (3:0) поделился впечатлениями от игры 27-го тура УПЛ:

– О сегодняшнем матче скажу, что мы играли почти замечательно, учитывая все футбольные аспекты. Я очень доволен нашим выступлением – концентрацией, реализацией тактического плана. И я думаю, что все футболисты играли очень хорошо, почему я тоже очень этому рад. Как я сказал и игрокам, единственное, на что могу жаловаться, но не делаю этого, так это на то, что мы должны забивать больше голов. Но, хорошо, невозможно всегда завершать все атаки голами. Мы действовали активно, и я очень доволен этой игрой.

– Вы сыграли три матча с «Черноморцем» в течение месяца. Они были разными или похожими?

– Во многих вещах они были похожи. Возможно, вторая игра немного отличалась, потому что Черноморец больше оборонялся. Но в других поединках было немало моментов, они действительно пытаются так играть. Если ты даешь им простор для действий, они могут переиграть тебя в некоторых моментах. Поэтому я бы хотел похвалить «Черноморец»: несмотря на этот результат, они сегодня показали, что хотят и пытаются играть. Но мы очень хорошо поработали, и поэтому с нами тяжело играть. Это интересный опыт – три матча с одним соперником в течение месяца, потому что ты всегда пытаешься найти новые детали, как обыграть определенные моменты, найти новые недостатки, новое пространство. Мне это понравилось.

– Это как серия НБА или НХЛ.

– Да, это точно.