Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
05.05.2024 18:00 – FT 3 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 00:23 | Обновлено 06 мая 2024, 00:41
171
4

ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о победе над «Черноморцем»

06 мая 2024, 00:23 | Обновлено 06 мая 2024, 00:41
171
4
ПУШИЧ: «Это интересный опыт – три матча с одним соперником за месяц»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич после победы над «Черноморцем» (3:0) поделился впечатлениями от игры 27-го тура УПЛ:

– О сегодняшнем матче скажу, что мы играли почти замечательно, учитывая все футбольные аспекты. Я очень доволен нашим выступлением – концентрацией, реализацией тактического плана. И я думаю, что все футболисты играли очень хорошо, почему я тоже очень этому рад. Как я сказал и игрокам, единственное, на что могу жаловаться, но не делаю этого, так это на то, что мы должны забивать больше голов. Но, хорошо, невозможно всегда завершать все атаки голами. Мы действовали активно, и я очень доволен этой игрой.

– Вы сыграли три матча с «Черноморцем» в течение месяца. Они были разными или похожими?

– Во многих вещах они были похожи. Возможно, вторая игра немного отличалась, потому что Черноморец больше оборонялся. Но в других поединках было немало моментов, они действительно пытаются так играть. Если ты даешь им простор для действий, они могут переиграть тебя в некоторых моментах. Поэтому я бы хотел похвалить «Черноморец»: несмотря на этот результат, они сегодня показали, что хотят и пытаются играть. Но мы очень хорошо поработали, и поэтому с нами тяжело играть. Это интересный опыт – три матча с одним соперником в течение месяца, потому что ты всегда пытаешься найти новые детали, как обыграть определенные моменты, найти новые недостатки, новое пространство. Мне это понравилось.

– Это как серия НБА или НХЛ.

– Да, это точно.

По теме:
БУЯЛЬСКИЙ: «Пока Волошин думал и замахивался, я уже пробил и забил»
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГРИГОРЧУК: «Мы намного слабее Шахтера, у них мощный уровень»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец Марино Пушич пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Футбол | 05 мая 2024, 07:01 8
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле

Максим Воронов отличился первым голом за «Атлетико Паранаэнсе»

Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола
Футбол | 05 мая 2024, 23:23 0
Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола
Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.05.2024, 16:30
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Футбол | 05.05.2024, 08:51
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Бокс | 05.05.2024, 07:35
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
З сильним суперником. Минулого разу було саме так сказано.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35 1
Хоккей
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
04.05.2024, 16:38 3
Футбол
ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
04.05.2024, 23:55 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем