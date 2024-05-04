Шахтер Донецк

Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 27 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 5 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Игра пройдет на стадионе «Левый берег» Киевской области, начало – в 18:0.
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Команды на этом же стадионе несколько дней назад играли перенесенный матч 12 тура, игра закончилась победой «горняков» со счетом 4:1 (с хет-триком Марлона Гомеса). В полуфинале Кубка Украины в этом сезоне, где играли эти же команды, был зафиксирован такой же счет и тот же победитель. Таким образом, третья игра в сезоне дает возможность «Черноморцу» все же взять очки, ведь они лишними точно не будут. Как и «Шахтеру», участвующему в чемпионской гонке с «Динамо».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Черноморец» в украинской версии сайта.
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