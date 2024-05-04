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Испания
04 мая 2024, 18:07 | Обновлено 04 мая 2024, 18:22
1052
0

Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?

Флорентино Перес пообещал солидную сумму игрокам королевского клуба

04 мая 2024, 18:07 | Обновлено 04 мая 2024, 18:22
1052
0
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Футболистам мадридского «Реала» пообещали солидную сумму призовых, если команды выиграет титул Ла Лиги, Лиги чемпионов в этом сезоне.

Как сообщает DefensaCentral, руководство королевского клуба во главе с президентом Флорентино Пересом выплатит каждому игроку 300 тысяч евро за трофей чемпионата Испании и 420 тысяч евро за победу в Лиге чемпионов.

Отметим, что в составе «сливочных» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

Подопечные Карло Анчелотти занимают первое место в таблице Ла Лиги 2023/24 с 84 очками. У ближайшего преследователя «Барселоны» 73 пункта. Если «Реал» сегодня выиграет у «Кадиса», а «Барселона» не сумеет обыграть «Жирону», то королевский клуб досрочно станет чемпионом Испании.

В Лиге чемпионов Лунин и компания пробились в 1/2 финала, где в первой игре расписали мировую в Мюнхене с «Баварией» 2:2.

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Реал Мадрид призовые чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов Андрей Лунин Флорентино Перес
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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