КУРЬЕЗ ДНЯ. Трофей Евро-2020 упал на землю в прямом эфире

В воскресенье, 25 апреля, в Бухарест прибыл трофей Евро-2020, однако презентация едва не обернулась его уничтожением.

В момент, когда корреспондентка освещала мероприятие в прямом эфире, порыв ветра повалил баннер прямо на трофей, который в результате упал на землю.

Из-за инцидента оставшиеся в мероприятия в Бухаресте были отменены. Сама девушка почти не пострадала, поскольку главный удар пришелся на кубок.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i