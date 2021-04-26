КУРЬЕЗ ДНЯ. Трофей Евро-2020 упал на землю в прямом эфире

Корреспондентка от испуга потеряла дар речи

  • 26.04.2021 10:59
  • 313 просмотров
  • 3 комментария
КУРЬЕЗ ДНЯ. Трофей Евро-2020 упал на землю в прямом эфире
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 апреля, в Бухарест прибыл трофей Евро-2020, однако презентация едва не обернулась его уничтожением.

В момент, когда корреспондентка освещала мероприятие в прямом эфире, порыв ветра повалил баннер прямо на трофей, который в результате упал на землю.

Из-за инцидента оставшиеся в мероприятия в Бухаресте были отменены. Сама девушка почти не пострадала, поскольку главный удар пришелся на кубок.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.04.2021 11:13
    0
    Ненавижу, б**, цыган!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 26.04.2021 11:13
    0
    Венок-стайл
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.04.2021 11:09
    0
    символично...что в контексте пандемии...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.04.2021 11:13
    0
    Ненавижу, б**, цыган!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 26.04.2021 11:13
    0
    Венок-стайл
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.04.2021 11:09
    0
    символично...что в контексте пандемии...
    Ссылка
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