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22 ноября 2024, 06:05 |
1210
3

ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси

Марина Галаган показала, почему Анатолий Трубин без ума от неё

22 ноября 2024, 06:05 |
1210
3
ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси
Instagram. Марина Галаган

Девушка вратаря сборной Украины и «Бенфики» Анатолия ТрубинаМарина Галаган – знает, как привлечь внимание.

Красавица снялась в новой фотосессии, в которой предстала в довольно откровенном образе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Марина занималась моделлингом, сейчас больше сосредоточена на развитии своего бизнеса в Португалии – там она открыла салон красоты.

Совсем недавно Анатолий Трубин поздравил свою возлюбленную несколькими боксами с розами:

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Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу видео lifestyle Марина Галаган
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Перець
Фу бля
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+2
upalic
не красуня, а гуска з губами на силеконі. Де вони находять таких "КРАСУНЬ"?
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+1
zelc006
вутка з трубою
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0
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