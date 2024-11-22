ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси

Девушка вратаря сборной Украины и «Бенфики» Анатолия Трубина – Марина Галаган – знает, как привлечь внимание.

Красавица снялась в новой фотосессии, в которой предстала в довольно откровенном образе.

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Марина занималась моделлингом, сейчас больше сосредоточена на развитии своего бизнеса в Португалии – там она открыла салон красоты.

Совсем недавно Анатолий Трубин поздравил свою возлюбленную несколькими боксами с розами: