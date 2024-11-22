Другие новости22 ноября 2024, 06:05 |
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ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси
Марина Галаган показала, почему Анатолий Трубин без ума от неё
22 ноября 2024, 06:05 |
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Девушка вратаря сборной Украины и «Бенфики» Анатолия Трубина – Марина Галаган – знает, как привлечь внимание.
Красавица снялась в новой фотосессии, в которой предстала в довольно откровенном образе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Марина занималась моделлингом, сейчас больше сосредоточена на развитии своего бизнеса в Португалии – там она открыла салон красоты.
Совсем недавно Анатолий Трубин поздравил свою возлюбленную несколькими боксами с розами:
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Фу бля
не красуня, а гуска з губами на силеконі. Де вони находять таких "КРАСУНЬ"?
вутка з трубою
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